Las academias de baile portuenses celebrarán el Día Internacional del Flamenco bailando en el Parque de la Victoria

El Día Internacional del Flamenco se celebrará el domingo 16 de noviembre, quince años después de su declaración como Patrimonio Cultural el Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO, con un gran evento en el Parque de la Victoria en el que estarán presentes numerosas academias de baile portuenses, así como todas las personas interesadas, y en el que la conocida bailaora María Jesús García dirigirá una clase abierta a todo el público.

El teniente de alcalde de Fiestas, David Calleja, ha mantenido un encuentro preparatorio de la cita con Araceli Arias, Carmen Morales y Carmen Navarro, al frente de las academias que llevan sus nombres, y de la bailaora María Jesús García. Calleja subraya el interés de una clase que impartirá la prestigiosa artista y que se verá acompañada por David Bernabé y dos alumnos de su escuela de percusión. La clase, refiere el edil, se dedicará a las bulerías, con un par de patadas, una más básica y otra más elaborada. Además, la asociación cultural 'Los jartibles' ofrecerá una barra con precios populares.

La cita, que organizan conjuntamente las academias de baile con la Concejalía, se desarrollará en el Parque de la Victoria a propuesta, indica Araceli Arias, de las Academias, que sugirieron el enclave al edil al considerar que es una zona con creciente vitalidad y que favorece el desarrollo de una convivencia posterior al término del encuentro.

Araceli Arias destaca que este evento, que cada año registra gran acogida, pone en valor el trabajo que efectúan las escuelas, pudiendo sumarse al mismo personas que no necesariamente figuren inscritas en academias.

María Jesús García dirigirá la clase abierta a los asistentes de 12:00 a 13:30 horas aproximadamente, para continuar con un baile en el que se pondrán en práctica los ejercicios desarrollados durante la clase. García, que ha grabado un vídeo con el que las personas interesadas pueden ir trabajando sus movimientos, agradece la confianza depositada en ella. La artista comenzó de niña en la escuela de baile de Miguel Villar, siguiendo posteriormente su formación en escuelas de Cádiz y Jerez. García Oviedo (Chule García) empezó a trabajar muy joven en poblados de la provincia hasta que en 1997 entró a formar parte de la compañía de Sara Baras. El enlace para descargar el vídeo es https://we.tl/t-xHsStQxrDw