Abrupta clausura de la exposición 'Pintores por el Patrimonio' en El Puerto

En la mañana de este viernes, dando cumplimiento a las órdenes de la Concejalía de Cultura y Patrimonio Histórico, Betilo ha procedido al desmontaje y retirada de la exposición 'Pintores por el Patrimonio', instalada en el Hospitalito, para dejar el espacio libre a otra exposición en torno a Rafael Alberti, invocando razones de urgencia "que ni comprendemos ni aceptamos".

La exposición fue inaugurada el sábado 16 de noviembre y estando prevista inicialmente hasta el 4 de diciembre, ante el éxito y la acogida recibida fue posteriormente prorrogada hasta el día 29 de diciembre, de común acuerdo entre la Concejalía, Betilo y los pintores participantes, puesto que no había nada previsto ni programado para esas fechas.

"Se nos ha informado de motivos de fuerza mayor, y en concreto del compromiso adquirido con la Fundación Rafael Alberti para realizar dos exposiciones fuera de la Fundación, por los barrios en torno al aniversario del poeta, una de las cuales, por razones de seguridad, no podía ser instalada en el espacio previsto. No entendemos la falta de previsión y de respeto con los compromisos adquiridos con Betilo y con los artistas participantes. Con la máxima consideración para nuestro poeta-pintor universal Rafael Alberti, no creemos que el desalojo de una exposición para colocar otra haya sido una formula acertada. Seguramente el poeta no lo hubiera aprobado".

Desde la asociación reiteran su agradecimiento a los pintores por su colaboración y participación. "Lamentamos y sentimos que no haya sido posible llegar hasta el día 29 de diciembre por razones ajenas a Betilo, y a pesar de lo ocurrido seguiremos promoviendo este tipo de exposiciones y eventos para la difusión y defensa de nuestro Patrimonio Histórico y del trabajo de los artistas", concluyen.