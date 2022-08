El Wilo presenta este fin de semana su primer disco en la Peña El Chumi de El Puerto, con el aforo completo

Jorge Ramírez, El Wilo, ha grabado su primer disco, ‘Momentos’, y ha ofrecido una rueda de prensa en la Diputación para presentar los detalles del mismo junto con el diputado provincial David de la Encina y el responsable de la Asociación Cultural Amigos del Chumi, de El Puerto, Manuel García de Quirós.

Este sábado 27 de agosto, en la citada Peña ‘El Chumi’, tendrá lugar la actuación de puesta de largo oficial de este nuevo disco. Un espectáculo que contará con Jesule del Puerto al toque y José Peña y Manuel Vinaza a las palmas. Abre sus puertas a las 21:00 horas y comienza a las 22:30, con el aforo completo, unas 450 personas, y 200 más en lista de espera.

De la Encina ha presentado a El Wilo como un “representante del arte y el poderío que hay en la provincia” y ha destacado el esfuerzo que ha supuesto para el cantaor y compositor de sus propios temas sacar a la luz un proyecto que se viene gestando desde antes del estallido de la pandemia de Covid-19. El diputado ha valorado el trabajo desarrollado para ir captando los fondos necesarios para que vea la luz, que considera “un ejemplo de cómo los artistas de Cádiz se están sobreponiendo a una situación tremendamente dura para el sector de la cultura, como ha sido la postpandemia”. Además ha resaltado la labor que desarrolla la Fundación Provincial de Cultura de la Diputación en este sentido con diferentes creadores, de la mano de su responsable Antonio González Mellado.

El Wilo ha manifestado su agradecimiento por el apoyo de la Diputación y la Peña el Chumi. Ha explicado que el disco se compone de diez temas y que ha querido recuperar cantes que se prodigan menos, como la milonga o la granaína. Así, milonga, tango, granaína, bulerías, unas alegrías de Cádiz dedicadas al Vaporcito - “un emblema de El Puerto” según el cantaor-, o un romance por bulerías dedicado a su abuelo, integran el disco ‘Momentos’.

El Wilo ha destacado la participación en el disco de “grandes artistas” entre los que ha citado Rafael Lorente, Ezequiel Benítez o Juan Antonio Muñoz, que aportan letras, o el desempeño a los coros de Noelia de los Ríos y Cherokee, o José de Puras, Jesule del Puerto y Miguel Ángel Ramos, a la guitarra. Por otro lado, se ha mostrado muy agradecido por la acogida que está teniendo la gala del sábado, con lleno asegurado. “Me siento muy querido”, ha afirmado El Wilo.

Flamenco en la Memoria

No es la primera vez que la Diputación, la Asociación Cultural y el Wilo colaboran en un proyecto. Recientemente el cantaor portuense ha celebrado varias actuaciones para personas con alzhéimer con el objetivo de recuperar a través de la música recuerdos y emociones perdidas por el deterioro que produce esta enfermedad. Manuel García de Quirós ha calificado esta iniciativa llamada ‘Flamenco en la memoria’ como “un proyecto muy sensible que nos ha enorgullecido a todos”.

El cantaor por su parte ha explicado que este proyecto ha supuesto para él “una experiencia que no se me va a olvidar nunca, esas lágrimas y esas caras de las personas,”. Además ha destacado las intensas emociones que despiertan esas actuaciones: “He sentido cosas que rara veces he sentido en el flamenco”. El Wilo ha explicado que ha compuesto varios cantes para este proyecto “para que lleguen al corazón”. A partir de octubre el ciclo volverá a celebrarse en peñas flamencas de la provincia.