Vox denuncia la parálisis del equipo de Gobierno de PP y Cs

El grupo municipal de Vox El Puerto lamenta la situación que el equipo de Gobierno de Germán Beardo está creando en el Ayuntamiento, tras las declaraciones de los concejales arremetiendo contra la Intervención Municipal. Para Vox "esas son las peores noticias que un equipo de gobierno serio debe dar, ya que muestran su interés por ocultar a quien tiene la labor inspectora el manejo de los fondos públicos".

Para la edil Leocadia Benavente "el enfrentamiento al que ha llegado este equipo de gobierno con la inter-ventora, a quien responsabiliza de todos los males municipales, lo incapacita para gestionar y para sacar adelante los proyectos de ciudad".

Según Benavente “el equipo de Gobierno de Beardo se parece cada vez más al mal estudiante que se queja de que la profe le tiene manía, y así no es posible avanzar. La mala relación se hace evidente en cada reunión en la que está presente la interventora, a la que se intenta arrinconar por realizar sus funciones de fiscalización. Se le dan los expedientes tarde e incompletos y luego se le culpa de la incompetencia de los concejales”, lamenta.

Para la edil de Vox, "aunque PP y Ciudadanos quieran parapetarse tras la interventora, la realidad es que en un año de gobierno siguen gobernando con presupuestos prorrogados desde 2018 y no cuentan con un borrador de presupuestos, ya que lo anunciado por el concejal Bello no puede calificarse como tal. Bello ha fracasado al frente de la Concejalía de Hacienda, prometió agilidad y lo aportado es estancamiento de los temas”, afirma.

Otras áreas no están mejor, según Vox, ya que "la Concejalía de Mantenimiento Urbano sigue sin el anunciado contrato de mantenimiento de vías públicas, habiendo contado en lo que llevamos de año con un contrato menor, con dotación de 45.000 euros. Curro Martínez, socio de Beardo, tiene cada vez más difícil ocultar que el PP le ningunea, prometiéndole un presupuesto que no llega".

Para la concejala de Vox "la figura del concejal de Hacienda está en entredicho, lo mismo que la de Marina Peris por haber permitido que la ciudad, en pleno mes de agosto, no contara con presencia policial en las calles. La ciudad no merece tal grado de incapacidad en la gestión, porque ya no es un tema político, sino de seguridad ciudadana. Este Equipo de Gobierno sólo aprueba en marketing, pero el ciudadano ya aprecia que este alcalde sólo le ofrece humo. La única solución para Beardo, si quiere salvar su imagen, es poner un cortafuego y cesar a los dos concejales que más están lastrando la ciudad, Javier Bello y Marina Peris”, concluye.