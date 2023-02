Vox lleva a pleno la necesidad de adecentar los alrededores de las viviendas de Puerto Sherry

La concejala de Vox El Puerto Leocadia Benavente llevará al pleno de este miércoles la necesidad de que los propietarios de los terrenos de las viviendas a medio construir en Puerto Sherry cierren, limpien y adecenten la zona colindante a las viviendas.

Benavente recuerda que “la situación de los terrenos colindantes a las edificaciones ruinosas del pueblo marinero sigue siendo lamentable, llenos de maleza, escombros y basura. Los vecinos que allí residen siguen rodeados de edificios en ruinas, muchos de ellos aledaños a otros habitados, con el posible riesgo de derrumbe que ello conlleva”, afirma.

Además Benavente alerta sobre la inseguridad creciente en la zona, “los robos y la ocupación ilegal siguen siendo un problema para los vecinos ante la inexistencia de vallado y la escasa presencia policial”, lamenta la edil. “El grupo municipal Vox ya presentó hace un año esta propuesta al Consistorio y, aunque en su día fue aprobada, no se ha hecho nada al respecto, salvo tapar algunas de las pocetas que se encontraban abiertas, aunque no las han tapado todas”, denuncia la concejala. “Es tarea de nuestro Ayuntamiento, a través del Área de Disciplina Urbanística, instar a la propiedad de los terrenos de Puerto Sherry a que los mantenga en buenas condiciones, que cierre, limpie y desbroce las parcelas en desuso, y que derribe de una vez por todas las edificaciones abandonadas. No es de recibo la pasividad mostrada por el equipo de gobierno en una de las zonas más turísticas de nuestra ciudad”, concluye Benavente.