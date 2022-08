Valdelagrana pide su sitio

Un verano más Valdelagrana se confirma como uno de los grandes reclamos turísticos de El Puerto de Santa María, un turismo que busca sobre todo la proximidad de la playa y en el que abundan desde hace décadas las segundas residencias de familias procedentes de otros puntos de Andalucía y de otras regiones españolas.

Si durante el resto del año este barrio cuenta con una población aproximada de unas 9.000 personas, en los meses de verano esta cifra se dispara hasta los 30.000 habitantes, y eso que solo cuenta con un hotel, el Puerto Bahía, tras el cierre hace ya años del hotel Caballo Blanco.

Fue en los años 60 del siglo XX cuando se produjo la expansión urbanística de esta zona, con la construcción primero del hotel antes citado, tras el que llegaría el Puerto Bahía -el único hotel hasta ahora a pie de playa en el término municipal- y los grandes bloques residenciales que dan al enclave su característica fisonomía.

La asociación de vecinos de la zona hace tiempo que viene reclamando un plan especial de actuación para el verano, ya que como recuerdan este importante aumento de la población estival requiere de una atención específica en materia de seguridad, limpieza y mantenimiento urbano.

Y es que, si bien es cierto que se van haciendo cosas, los vecinos consideran que se trabaja desde el Ayuntamiento sin la suficiente planificación, atendiendo a los requerimientos de los representantes vecinales casi a golpe de teléfono y no en virtud de un plan establecido de antemano donde se vaya dando cumplimiento a las diferentes necesidades. Tras la solicitud formal de este plan espacial, realizada a través del Consejo de Distrito, los representantes vecinales mantuvieron una reunión con varios concejales del equipo de gobierno, así como con responsables de la Policía Local y la Policía Nacional, aunque de esa reunión los vecinos entienden que no se han cumplido buena parte de las reivindicaciones realizadas, entre ellas el incremento de la limpieza en los meses de verano y un plan específico de seguridad para la zona, que incluya el cierre del parque de La Paz en horario nocturno, para evitar los botellones, o una mayor presencia de la Policía Local en la playa. Este año, de hecho, no se ha habilitado la subjefatura que otros años ha funcionado en uno de los edificios de la urbanización, junto al paseo marítimo.

También lamentan los vecinos las carencias en materia de mantenimiento urbano, si bien reconocen que se han ido arreglando algunas cuestiones puntuales en zonas como el paseo marítimo, en el que se van reparando distintos desperfectos pero sin un plan integral de actuación. También en este punto reclaman una limpieza a fondo del paseo y que se rieguen de manera adecuada las jardineras, con multitud de plantas secas.

Los representantes vecinales lamentan desperfectos como el estado que presenta todo el acerado que rodea el parque de La Paz, por donde las losas levantadas impiden el paso en muchos puntos. También las raíces de los árboles dificultan el paso de peatones y vehículos en puntos como la avenida de Madrid, paralela a la antigua Nacional IV a la altura del Caballo Blanco, y en la avenida Santa María del Mar.

Otro incidente que denuncian en este caso los vecinos de Puerto Gades, una de las comunidades de la urbanización, es el robo hace ya meses de más de 30 tapas de registro de la red de telecomunicaciones de la zona, quedando al aire los huecos sin tapar con el peligro que ello supone. Los propios vecinos han tenido que ir tapando estos huecos como han podido para evitar caídas, ya que de momento solo se han repuesto seis de estas tapas.

Entre los aspectos positivos de los últimos meses citan los vecinos las mejoras realizadas en el parque infantil y el parque canino, y sobre todo la nueva ubicación del consultorio sanitario, una demanda que la asociación vecinal venía realizando desde hace años y que por fin ha sido atendida por la Junta de Andalucía. También agradecen el adecentamiento del antiguo chiringuito Tadeo, que era un punto conflictivo y que por fin se ha cerrado y se ha remozado en su zona exterior. Queda por adecentar, no obstante, la abandonada pista de skate de la zona.

En el aspecto negativo, junto a la falta de policías de playa los comerciantes de la zona denuncian la proliferación de la venta ilegal en el paseo marítimo, un fenómeno que va a más y en el que se han llegado a contabilizar hasta un centenar de puestos ilegales. A pesar de las esporádicas actuaciones policiales, es un problema que supone una competencia desleal para los comercios del barrio y una imagen negativa para esta zona turística.