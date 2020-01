Uprocanes reclama que el parque del Vino Fino se destine al uso canino

Uprocanes ha recibido en las últimas semanas quejas de propietarios de perros porque se está multando a los usuarios del Parque del Vino Fino por tener allí a sus mascotas sueltas. Tras el anuncio municipal de lasanciones a los dueños de perros que se dan cita en el parque del Vino Fino y se encuentran sueltos. La asociaciónha recibido en las últimas semanas quejas deporque se estáa los usuarios delpor tener allí a sus mascotas sueltas. Tras el anuncio municipal de la campaña de multas para el cumplimiento estricto de la ordenanza municipal , comienzan a trascender lasa los dueños de perros que se dan cita en el parque del Vino Fino y se encuentran sueltos.

La asociación recuerda a todos los propietarios de perros que dicha ordenanza establece que los perros deben ir atados en todo momento, salvo en los espacios habilitados para ellos y que en El Puerto "sólo tenemos por desgracia, y por dejadez de los sucesivos gobiernos municipales, un pequeño y poco cuidado parque canino, el de La Paz situado en Valdelagrana".

Desde Uprocanes continúan señalando que "En El Puerto hay más de 15.000 perros censados y un penoso parque para ellos. Las ciudades de nuestro entorno habilitaban numerosas zonas para ellos y aquí no se hacía nada por este amplio colectivo a pesar de nuestras propuestas y reivindicaciones que nos llevaron a presentarnos en los primeros Presupuestos Participativos y a obtener el apoyo masivo de la ciudadanía en ellos. Este apoyo se plasmó en los presupuestos de 2018, que recordamos salieron adelante con el apoyo del actual alcalde, Germán Beardo, y en varias reuniones con el entonces gobierno municipal de coalición PSOE-IU que nos prometieron que el Parque del Vino Fino iba a ser acondicionado como parque canino, ya que de hecho es utilizado desde hace muchos años por los propietarios que no tienen a donde ir con sus perros".

La entidad recibe "con asombro la propuesta del PSOE, que prepara una moción plenaria para la aprobación del parque canino... Señor De la Encina, ha estado usted cuatro años en el gobierno y ha sido incapaz de sacar adelante este proyecto, ¿y nos viene ahora con mociones? ¿Qué ha pasado con todas las mociones que durante su gobierno se han llevado a Pleno relativas a bienestar animal y que han metido en el cajón? ¿Qué ha pasado con la playa canina que estaba aprobada antes de llegar ustedes y que han sido incapaces de plasmar en cuatro años? ¿Nos vamos a apuntar ahora al colectivo animalista?", preguntan desde Uprocanes.

También le recuerdan al concejal de Medio Ambiente, Millán Alegre, que "esta ordenanza de la que habla con tanto entusiasmo no ha tenido ningún desarrollo y están en el cajón temas como el acceso de los animales al transporte público y la habilitación de espacios destinados a ellos. Nuestro colectivo tiene deberes como recoger los excrementos de nuestros animales, no ensuciar y llevarlos atados, pero también tenemos derechos como poder disponer de zonas especialmente habilitadas para poder soltarlos y desgraciadamente en esto no está usted poniendo el mismo empeño que en sancionar".

Uprocanes concluye que "con pena debemos decir que nuestra ciudad no es amiga de los animales por muchos cartelitos que pongan en campañas publicitarias destinadas a lavar la imagen de una perrera y una política nefasta en protección animal".