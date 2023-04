Las Tres Rosas desmiente al Ayuntamiento sobre la incorporación de tres psicólogas al Centro de la Mujer

El pasado 6 de febrero la Asamblea Feminista Las Tres Rosas se reunía con la concejala de Igualdad, Carmen Lara, para poner encima de la mesa el problema de la atención psicológica en el Centro de Información a la Mujer de El Puerto, ya que la psicóloga anunciaba su jubilación y dejaba de dar citas para atender a las mujeres, y no existía bolsa alguna para cubrirla. Esta situación era ya conocida por el área, y con una falta de previsión total no se había realizado la convocatoria.

Tras esa reunión, y sin existir un compromiso por parte de los responsables políticos correspondientes, comenzaron las concentraciones tanto en la puerta de Bienestar Social, en la calle Nevería (donde se encuentra el CIM), como a las puertas del Ayuntamiento. A estas concentraciones asistían tanto representantes del colectivo feminista como mujeres usuarias del servicio que exigían la cobertura urgente de este puesto tan necesario para ellas. "El propio alcalde, Germán Beardo publicaba en sus redes sociales una foto tomada desde el ayuntamiento de las participantes en estas concentraciones, acusándolas de ser la oposición, e incluso escribía desde su perfil de Instagram a mujeres usuarias del servicio, mintiendo al decir que no se podía cubrir la plaza, e intentando manipularlas", recuerdan.

Tras varias concentraciones y tres reuniones, Carmen Lara, responsable de la Concejalía de Igualdad, "no ha llevado a cabo ninguna gestión para solucionar el problema. La solución pasa por la creación de la bolsa de trabajo para que la plaza de la psicóloga sea cubierta de forma estable. El equipo de Gobierno miente rotundamente al decir que se incorporan tres psicólogas. Ponen un parche para no solucionar el problema. Ampliarán la jornada laboral de las tres psicólogas que ya trabajan en Infancia y Familia de Servicios Sociales para dedicar tan sólo doce horas semanales a la atención de todas las mujeres que acuden al CIM. Cada psicóloga dedicará cuatro horas semanales en el CIM, aparte de su jornada en otra área municipal. Se trata de reducir una atención de una jornada completa semanal a tan sólo doce horas, lo cual supone cubrir el 30% del servicio. Mienten, manipulan y siguen ejerciendo violencia institucional sobre las mujeres víctimas de violencia de género que están viviendo con auténtico estupor y sufrimiento este proceso. No sólo eso. Ya en redes sociales podemos ver al alcalde haciendo campaña electoral a costa de este problema y del sufrimiento de las mujeres", lamentan.

Desde la Asamblea Feminista Las Tres Rosas continúan exigiendo "la cobertura urgente del puesto de la psicóloga, denunciando la absoluta falta de responsabilidad y de cuidados hacia las mujeres. Se pone de manifiesto la insuficiencia del recurso ideado en un intento de tapar el despropósito de gestión municipal, reduciendo las horas de atención psicológica a las mujeres a tan solo doce horas semanales. Especialmente responsable de este desastre es la Concejala de Igualdad, Carmen Lara, quien ha demostrado una ineptitud en la gestión del área y quien ha sido cómplice del ataque público hacia las mujeres afectadas que denunciaban la situación y de las mentiras que el PP ha estado difundiendo estos meses sobre este problema. Estamos en contacto permanente con las mujeres usuarias del servicio, y vamos a seguir reclamando juntas este servicio básico e imprescindible", concluyen.