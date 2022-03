“El Puerto no se puede permitir dar esta imagen, es un desastre”

El Puerto de Santa María vive este domingo su décima jornada sin servicio de limpieza viaria ni recogida de basuras, salvo los servicios mínimos que se han fijado en un 20% y que a duras penas sirven para ir retirando la basura de algunos contenedores de forma alterna por las distintas zonas de la ciudad.

El estado de las calles es ya lamentable, con montañas de bolsas de basura que en algunos puntos hacen el aire irrespirable y lo peor es que hasta el momento no se han visto signos de querer avanzar en la negociación que ponga fin a este problema.

Empresarios y vecinos claman por que las partes alcancen un acuerdo y consideran que “El Puerto no se puede permitir dar esta imagen”. Es por ejemplo la opinión de Olga Romero, gerente de Romerijo, uno de los negocios más señeros de la Ribera del Marisco, que considera “un desastre y una fatalidad” lo que está ocurriendo. “La gente se tiene que sentar a negociar y llegar a acuerdos, no podemos ir de pulso en pulso”, lamenta, porque como dice “no solo nos perjudicamos los negocios sino también las familias. Estamos todos deseosos de ver signos de que las cosas mejoran y cuando parece que vamos a levantar cabeza pasan estas cosas”.

Para Olga Romero es fundamental que las partes implicadas en este conflicto “se sienten y lleguen a un acuerdo, sólo hace falta voluntad y hay que hacerlo por el bien de la ciudad, no podemos aparecer en todos los medios dando esta imagen. Hay mucha gente perjudicada por esta situación”, afirma.

En el origen del conflicto no hay en esta ocasión una demanda de subida de sueldo, como muchos ciudadanos creen, sino que los trabajadores piden que se respete el convenio colectivo que regula el acceso de los eventuales de la plantilla a puestos fijos.

Como explica el presidente del comité de empresa, Manuel García Hidalgo, el desencadenante del conflicto ha sido la contratación como personal fijo de un eventual que ocupaba el número 14 de la lista de trabajadores pendientes de acceso a la plantilla, cuando el propio convenio recoge que esta incorporación se debe realizar por orden de antigüedad de los trabajadores que figuran en una lista de la que la mitad de los nombres los aporta la empresa y la otra mitad la plantilla.

La empresa, FCC Medio Ambiente, no ha dado marcha atrás hasta la fecha en esta contratación, limitándose a ofrecer que se mantenga el contrato de esta persona pero sin hacerla fija.

Otro de los motivos que ha provocado la huelga es la manifiesta falta de medios técnicos con los que cuenta la plantilla, con numerosos camiones y maquinaria estropeados, aunque en este punto la empresa es clara: el contrato que mantienen con el Ayuntamiento está en precario porque expiró el pasado mes de noviembre y no van a invertir ni un euro en renovar la maquinaria para una concesión que ya no está en vigor.

El Ayuntamiento, por su parte, no quiere saber nada del conflicto y en estos diez días el alcalde, Germán Beardo, no ha aparecido en ningún momento para valorar la situación, mucho menos para tratar de mediar en las negociaciones, como representante de la administración que paga la factura de la limpieza, nada menos que 13 millones de euros anuales. Sí ha valorado la situación su concejal de Medio Ambiente, Millán Alegre, que considera que este conflicto es de tipo laboral entre empresa y trabajadores y considera que el Ayuntamiento no tiene nada que decir.

Ante la acumulación de basuras la Flave recuerda que la pandemia sigue ahí

Los vecinos también ven con indignación cómo la basura se sigue acumulando a diario y asisten estupefactos a este pulso entre las partes ante la flagrante inacción municipal. La presidenta de la Federación Local de Asociaciones de Vecinos (Flave), Milagros Muñoz, ha expresado la indignación vecinal ante esta situación que no solo supone un mazazo para la imagen de El Puerto -el primer fin de semana de huelga coincidió con la visita de cientos de personas con motivo del puente del Día de Andalucía- sino también un peligro desde el punto de vista de la salud, en un periodo en el que aún tratamos de recuperarnos de la pandemia del coronavirus y cuando se deberían seguir extremando todas las medidas sanitarias.

La Flave ha pedido además que, al menos, se descuente a los vecinos la cuota proporcional de la tasa de basura durante los días que dure la huelga. En el caso de El Puerto esta tasa se paga conjuntamente con el recibo del agua.

Así las cosas, toda la ciudad espera que más pronto que tarde se retomen las negociaciones entre empresa y comité y se pueda reanudar el servicio, que por otra parte sigue pendiente de salir a concesión para los próximos años. “Que se sienten y lo solucionen”, dicen vecinos y empresarios.