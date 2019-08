Si ya de por sí El Puerto en verano aumenta su población, lo de este fin de semana pasado ya no tiene nombre. El Puro Latino Fest ha arrasado en su segunda edición: más de 30.000 personas han venido este fin de semana a la ciudad para disfrutar de este festival de “ritmos latinos”. Hasta la fecha, no se recuerda nada igual en la ciudad.

En concreto, esta es la cifra que manejan tanto el Ayuntamiento como la organización del evento. Probablemente, ambos se guíen por el número de entradas que fueron vendidas para el viernes y el sábado. No obstante, hay que tener en cuenta que a todo dato oficial siempre le corresponde una versión oficiosa que en este caso vendría protagonizada por el resto de personas que no tenían entradas (conseguir una era casi imposible varias semanas antes del concierto), y que decidieron disfrutar del evento desde la playa, a las afueras del polideportivo. “Me siento enormemente orgulloso de la altura que ha demostrado la ciudad para acoger grandes eventos”, ha declarado el alcalde Germán Beardo, quien ha realizado un balance más que positivo de este evento al que ha calificado como “un exitazo”.

El Puerto ha sorprendido, y ha demostrado estar más que preparado para albergar grandes eventos. Al principio, nadie pensaba que tantas personas pudieran caber en la pista de césped del polideportivo. Cuando a los organizadores se les preguntaba por el aforo legal estaban más que tranquilos. “Por ahora se han vendido 20.000 entradas para cada día, y esto está preparado para 27.000 personas”, contestaban. Aún así, la sombra de la duda continuaba sobrevolando. Una cosa es que haya sitio para tantas personas, pero la prueba de fuego llegaría a la hora de acceder al recinto (27.000 personas son muchas personas). No obstante, de nuevo ha quedado más que demostrado que sí que se puede, y además de una manera bastante segura y organizada. En esto de la seguridad este evento, organizado por Pascual Llopis, ha vuelto a demostrar que no se pilla los dedos.

Otro de los puntos donde la ciudad ha demostrado estar más que preparada es el relativo a la limpieza. A pesar del gran botellódromo que se improvisó en los alrededores del recinto, el Servicio de Limpieza Municipal consiguió que a primera hora de la mañana toda la zona estuviera limpia. Aunque por el momento se desconoce la cantidad de basura que ha sido recogida, desde la Concejalía de Medio Ambiente han destacado que “se trata de un acopio muy grande”. “Nos sentimos muy satisfechos de los resultados de un dispositivo que no se había montado hasta ahora y que se había planteado con la intención de que a primera hora de la mañana la zona estuviera casi como si no hubiera pasado nada”, ha indicado Millán Alegre, concejal de Medio Ambiente.

Por último, el otro punto donde la ciudad ha demostrado estar bien preparada es en la seguridad. No obstante, como todo en esta vida, esto no está exento de polémica. Mientras que desde el Área de Seguridad se muestran contentos y satisfechos con el dispositivo especial que se planificó “con la ausencia de altercados graves y la fluidez lograda en el intenso tráfico”, otros no están tan conformes con estas declaraciones.

Este es el caso de UPLBA, sindicato que mantienen representación en la Policía Local, y que ha denunciado la “la falta de efectivos policiales” y “el desbordamiento” de este fin de semana. “Esta vez la suerte ha estado al lado de la Jefatura y de los políticos, al no haberse producido ningún accidente de tráfico grave o cualquier otro contratiempo lo suficientemente importante como para destapar de una manera clara las carencias de recursos policiales”, aseguran desde el sindicato, a pesar de haber contado con la ayuda de Policía Nacional, Guardia Civil y Protección Civil.

Menos negativos, aunque también apuntando a cosas que mejorar, se han mostrado los taxistas quienes estuvieron reforzados por sus compañeros de Puerto Real. “Hemos tenido mucho trabajo, pero la circulación ha sido un caos. Si se pretende dar un buen servicio público, deberían buscar otras soluciones, como carriles específicos para taxis”, apunta Pedro Ramírez, presidente de los taxistas.