El Puerto Global, sin papel higiénico

Los trabajadores de la empresa municipal El Puerto Global denuncian que han vuelto a sufrir un retraso en el pago de sus nóminas. Una semana después de la fecha esperada para el cobro de la misma aún no se les ha pagado, y lo peor es que aún no hay certeza de cuándo cobrarán.

La situación económica de la empresa es muy inestable y como muestra un botón:. "Sirva de aviso para los ciudadanos que vengan a ser atendidos en nuestras instalaciones", advierte la plantilla.

"Nuevamente más de 40 familias con dificultades para afrontar los pagos y recibos mensuales a pesar de haber realizado su trabajo durante todo el mes, una circunstancia que no debería darse nunca si no fuera porque el cobro de las mismas depende de rocambolescas operaciones bancarias, de créditos bancarios, refactoring y otros malabarismos de los que una empresa municipal no debería depender", lamentan los representantes de los trabajadores.

A todo esto se le suma que las facturas de la empresa presentadas al Ayuntamiento son mensualmente reparadas por la Intervención Municipal, haciendo que se vean inmersas en una burocracia que sólo hace retrasar los pagos.

"Aquellos tiempos en los que la empresa disponía de un fondo suficiente para afrontar los pagos mensuales, de hasta tres meses si hiciera falta, pasaron a la historia, y desde entonces la economía de la empresa y de sus trabajadores pende de un hilo", señalan en un comunicado.