El Puerto Global lanza la voz de alarma sobre su futuro durante una tensa sesión plenaria

Conforme van quedando atrás los peores momentos de la pandemia, vuelven las imágenes de colectivos con problemas y descontentos con la gestión municipal que hacen acto de presencia en la puerta del Ayuntamiento de El Puerto de Santa María para expresar su malestar y su preocupación. De esta forma, durante el Pleno Ordinario de este mes, celebrado esta tarde noche, permanecieron concentrados en la Plaza de Isaac Peral varios colectivos de trabajadores, cuya situación fue abordada durante la sesión plenaria, algunos de los cuales intervinieron para expresar sus preocupaciones.

Su intención era recibir al alcalde, Germán Beardo, en el exterior del Ayuntamiento, donde permaneció cerrado el acceso lateral y se mantuvo abierta una hoja de la puerta principal, por la que fueron accediendo la mayor parte de los concejales de la Corporación, custodiada por vigilantes jurados y con la presencia cercana de la Policía Nacional.

En la Plaza Peral, de forma previa al Pleno Ordinario, se concentró la plantilla de El Puerto Global; representantes de los trabajadores de las bolsas de aparcamiento de Bajamar 1 y Parque Calderón, preocupados por la posibilidad de perder su actividad laboral cuando se construya el Paseo Fluvial; el comité de empresa de la concesionaria del servicio de limpieza pública y recogida de basura de FCC, que negocia sin éxito su convenio colectivo al no haber un nuevo pliego para sacar a licitación el servicio; o miembros de Puerto Taxi, cuyas tarifas se mantienen congeladas desde el año 2018 y que han perdido las ayudas que antaño se destinaban a la adaptación de sus vehículos para personas con discapacidad.

De entre ellos, el colectivo con mayor presencia fueron los trabajadores de El Puerto Global, cuyo portavoz intervino en la sesión plenaria para lanzar la voz de alarma sobre la situación que está atravesando la empresa municipal, que podría abocarla a una situación de cierre, con la incertidumbre que ello supondría para su plantilla. El representante de la plantilla de El Puerto Global intervino durante el punto 12 del orden del día, planteado por el PSOE, en la que se instaba a la concejalía de Economía "a informar de las causas que provocan los impagos de las nóminas de la plantilla de la empresa municipal", que este mes por ejemplo ha percibido sus salarios con dos semanas de retraso.

El representante del colectivo quiso dejar claro que no acudía al pleno con ningún matiz político, sino "para pedir apoyo para El Puerto Global", cuyo momento económico es complicado, manifestando que dichas circunstancias "no son casualidad, se deben a la decisión de incorporar la plaza del gerente", Rafael Serrano, ya que hasta 2019 la empresa "tenía todo pagado y no arrastraba una sola deuda".

Tan sólo tres años y medio después, continuó explicando, "la sociedad tiene serios problemas para pagar y una deuda enorme, que ha llevado a la empresa a una situación muy difícil". De esta forma exigió al equipo de gobierno "que pongan solución a una situación que ellos han creado", y que trasladó a la plantilla el gerente durante una reunión el día 6, cuando les dijo que la empresa iba a desaparecer (entrar en concurso de acreedores) y que él había solicitado la subrogación de su plaza en otro destino del Ayuntamiento. Denunció el portavoz además que la actividad sindical en la empresa "esté teniendo consecuencias" sobre quienes la ejercen, recibiendo un fuerte aplauso de los presentes, a excepción del equipo de gobierno.

El PSOE, por medio de su portavoz Ángel González, aprovechó para censurar el gobierno municipal este gesto, "siguen en la senda del orgullo", dijo, tras lo cual manifestó que en su moción tan sólo pedían información "para ver si contesten a la realidad y dicen la verdad", mientras Javier Botella, concejal del Grupo Mixto, comparo la situación en que estaba la sociedad municipal en 2017, con el anterior gobierno local, con el momento actual: "Hoy no tienen papel higiénico en la empresa", subrayó.

Incluso Vox, por medio de Leocadia Benavente, reprochó al gobierno municipal que la deriva de dicha empresa "es una muestra de su nula gestión", y que sin embargo la izquierda había entregado una sociedad saneada. La concejala instó al presidente de El Puerto Global, Javier Bello, a responder si le había escuchado decir al gerente que la empresa estaba para cerrar, "porque si es así merece ponerlo de patitas en la calle". Aunque durante todo el punto el tono fue tenso, este subió de intensidad cuando Benavente espetó al alcalde "!no me guiñe, que ya sabe que no me gusta!", a lo que este, que sonreía durante la intervención de la edil, le contestó que no le había guiñado.

Por su parte, el concejal de IU, José Luis Bueno, confirmó que El Puerto Global era antaño una empresa modélica, e instó a Rafael Serrano "a que se vaya a la calle con sus bártulos y no te lleves por delante a 40 trabajadores por tu orgullo".

El presidente de El Puerto Global y portavoz del gobierno local, Javier Bello, atribuyó la situación de la empresa a los "ataques políticos" que el gobierno local recibe de la oposición, y aseguró que pasa por momentos muy malos de liquidez porque el Ayuntamiento le debe un millón de euros, y que la oposición "ha impedido que ese dinero se cobre porque en él estaba incluida la nómina del gerente". El presidente de El Puerto Global vino a censurar a los trabajadores asegurando que se reunían más con la oposición que con él mismo. "No me piden cita desde hace muchísimo tiempo", aseguró.

Ante estas acusaciones, el portavoz del PSOE recordó al portavoz municipal que los expedientes presentados para que la Corporación los aprobara contaban con reparos suspensivos de Intervención, lo que implica una posible responsabilidad patrimonial en caso de ser aprobados, acusando al portavoz municipal de querer "intimidar a los trabajadores", con sus declaraciones.

Cerró el turno de palabra el alcalde censurando que tampoco se hubiera aprobado el uso del fondo de contingencia para destinarlo al pago de la deuda con la sociedad cuando lo impuso el Juzgado como medida cautelar tras una denuncia interpuesta por el propio Javier Bello contra el Ayuntamiento para cobrarle la deuda. "La única medida para para que salga a flote la empresa es saldar la deuda con El Puerto Global y eso se hará cuando el Ayuntamiento pague el millón que debe a la sociedad municipal", señaló.

Otro asunto abordado al principio del Pleno fue el nombramiento de Jesús Garay, actualmente secretario y persona de confianza del alcalde, como miembro del consejo de administración de Apemsa, que no se confirmó al votar en contra el PSOE y Adelante El Puerto, y abstenerse el grupo Vox y el Grupo Mixto.

A mitad de la sesión plenaria se procedió a la lectura de un manifiesto por parte de tres asociaciones de lucha contra el cáncer, con motivo del Día Mundial contra el Cáncer de Mama, procediéndose posteriormente a la iluminación de la fachada del Ayuntamiento, que se tiñó de rosa en señal de solidaridad con esta causa y con las personas que sufren la enfermedad.