Preocupación en la educación privada por la posible aplicación del IVA al 21%

En la jornada de ayer martes el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el vicepresidente Pablo Iglesias presentaron públicamente el borrador de los Presupuestos Generales del Estado para 2021. En este adelanto de las cuentas nacionales nada se decía de la posible aplicación de un IVA del 21% a las empresas de la educación privada, pero para el sector la amenaza sigue en el aire, después de varias pistas que apuntaban en este sentido en las últimas semanas.

La patronal que agrupa a los colegios, academias y escuelas privadas, Acade, no termina de estar tranquila ante esta posibilidad, ya que en tanto no estén aprobados los presupuestos la medida barajada se podría incluir en cualquier momento en este documento que aún es un borrador.

El presidente de Acade en Andalucía, David Randell, a la sazón director del colegio portuense El Centro Inglés, quiere trasladar a la ciudadanía las consecuencias que tendría esta medida, si finalmente se llegara a aplicar.

Hay que recordar que la enseñanza privada está exenta de IVA desde el año 1992, una decisión que se aplicó durante el gobierno del socialista Felipe González. Y es que además, como recuerda Randell, esta posible aplicación del IVA no afectaría sólo a los colegios privados, sino también a numerosas escuelas infantiles (guarderías), academias de Inglés o de recuperación, escuelas de danza, o incluso consultas de logopedia.

Como señala David Randell esta medida tendría, entre otras consecuencias, que muchas familias que en estos momentos optan por la educación privada por múltiples motivos, entre ellos las necesidades de conciliación familiar, no podrían soportar esta subida y dejarían de acudir a estos centros, de modo que estos estudiantes pasarían a una enseñanza pública que precisamente no está sobrada de recursos. También se resentiría gravemente la empleabilidad, no sólo en los colegios privados sino también en el resto de academias y recursos educativos privados, lo que además pasaría a engrosar las cifras de la economía sumergida, entienden desde las distintas patronales del sector.

David Randell desmiente, por otro lado, que los colegios privados se nutran únicamente de alumnado procedente de familias ricas. “En nuestro colegio la mayoría de las familias son de clase media, unas familias que hacen frente a los pagos con mucho esfuerzo y muchas de las cuales también se están viendo azotadas por la crisis generada por la pandemia, de manera que muchas de ellas no podrían soportar esta subida”.

La aplicación de este IVA podría reducir el alumnado de centros privados en un 40%

De hecho, las cifras que maneja Acade estiman que de aplicarse esta medida hasta un 40% del alumnado se replantearía su permanencia en estos colegios.

En cuanto a las cifras, desde la patronal entienden que los aproximadamente 1.600 millones de euros que se recaudarían con esta medida se quedarían muy cortos para atender la creciente demanda que tendría la educación pública, cuya dotación de medios para absorber a este nuevo alumnado se estima en unos 2.100 millones de euros de coste para las arcas públicas.

También recuerda el presidente de Acade en Andalucía que este ataque a la enseñanza privada afectaría a otros sectores como el de los comedores y el transporte escolar, así como a las actividades extraescolares.

Tanto Acade como otras asociaciones del sector ya se han dirigido al Gobierno de la nación para pedir que no se aplique esta medida, que consideran injusta e inoportuna, en un momento en el cual además todos estos centros educativos han tenido que realizar fuertes inversiones para adaptarse a la normativa contra el Covid 19. “Estamos en una época en la que es necesario que todos hagamos un esfuerzo, nuestro personal está totalmente implicado pero nos hacen falta estímulos. Nosotros no pedimos ayudas, pero al menos pedimos que no nos pongan trabas”, señala Randell.

Otro de los argumentos que esgrime el representante de Acade es que las familias que hacen uso de estos centros privados también pagan sus impuestos, aunque no hacen uso de su aplicación en el caso de la educación de sus hijos.

Los representantes del sector también se han puesto en contacto con la Junta de Andalucía, a través de la Consejería de Educación, para trasladarles su temor ante esta posible aplicación de un IVA tan elevado.La educación tiene consideración en España y en la Unión Europea de servicio público esencial, y este es el motivo por el que está exenta del pago del IVA, algo que se se respeta en todos los países de la UE, tanto para los centros públicos como para los gestionados por empresas privadas.