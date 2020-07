Aparecen graffitis en los muros recién pintados del Parque Calderón

Los muros del parque Calderón, que en las últimas semanas se habían pintado de blanco, han sufrido un acto vandálico con un gran graffiti en el que se puede leer la frase "Germán, lo siento", en referencia al alcalde portuense, Germán Beardo.

El primer edil ha mostrado en su cuenta de Facebook su contrariedad por estos hechos. "No se si siento más pena que indignación", señala Beardo, y añade que "lo siento por los portuenses que no nos merecemos que se invierta en poner El Puerto más bonito y alguno vayan a estropearlo rápidamente. El daño no es a mi, es a nuestra ciudad", concluye.