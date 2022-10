El PSOE presenta alegaciones al presupuesto municipal

Tras votar en contra del presupuesto para 2022 en el pleno del pasado día 6 de septiembre, el PSOE portuense ha presentado alegaciones al texto, al considerar que “no da respuestas ni cumple con los colectivos y entidades de la ciudad”, ha señalado el secretario local, David de la Encina, quien asegura que “después de tres años sin presentar siquiera un borrador, el presupuesto de Beardo es una auténtica mentira, confirmando el bluf que es su gobierno”.

A juicio del Partido Socialista “es especialmente indignante el trato que da Germán Beardo a los colectivos sociales, culturales, deportivos, etcétera de la ciudad, para los que contempla una partida de tan solo 60.000 euros”.

Para De la Encina, “esto es la demostración más evidente de la mentira permanente en la que vive Germán Beardo, por ello hemos presentado alegaciones al presupuesto, para que se retire y se elaboren las cuentas que necesita la ciudad, porque lo que hemos encontrado en estos presupuestos son incumplimientos con El Puerto e incumplimientos de sus propias promesas”.

Explica De la Encina que “en el presupuesto no hay ni una partida para construir viviendas, que tanto necesitan las familias de El Puerto; no hay ni un solo euro para un Plan de Empleo como necesitan las más de 9.000 personas en paro de la ciudad; no hay un firme apoyo para dinamizar el urbanismo y que funcione de una vez; tampoco aparece ninguna partida para el proyecto del Mercado de Abastos”, y añade que “además, se da la paradoja de que mientras para Proyectos de Apoyo al Tejido Empresarial Local- Promoción de Emprendedores se destinan 3.000 euros, para Atenciones protocolarias y representativas-Órganos de Gobierno son 12.000 euros, las dietas para cargos electos 4.000 euros y para locomoción de cargos electos otros 4.000 euros”.

Desde el PSOE rechazan este presupuesto "que no solo no da respuestas, sino que viene a perjudicar a la ciudad y a sus vecinos y vecinas", concluyen.