El PSOE pide al gobierno municipal que pague a los pequeños proveedores locales

El PSOE portuense se ha sumado a la petición de pago a los pequeños proveedores locales, muchos de los cuales, tras el estado de alarma y el confinamiento, se encuentran en una situación especialmente difícil.

El portavoz socialista Ángel Mª. González considera que “siendo conscientes de la situación tan especial que estamos viviendo, los proveedores locales también deberían ser destinatarios de medidas especiales acordes a la nueva situación. Por ello, pedimos al gobierno del PP y Cs que prioricen el pago de las facturas pendientes agilizando los procedimientos internos en la medida de lo posible, y no ampliando el periodo medio de pago como está ocurriendo desde que gobiernan”.

Como ya quedó de manifiesto en el debate del estado de la ciudad, “las fotos de la concejala de Fomento al lado de un mupi no crean empleo ni dinamizan la economía, si no se complementan con la atención a nuestras empresas locales y especialmente a los proveedores del Ayuntamiento, que llevan esperando meses, y algunos hasta un año, para cobrar el trabajo realizado”.

Esta situación puesta de manifiesto tanto por particulares como por el Centro Comercial Abierto (CCA) o la propia Asociación de Empresarios "contrasta con el discurso triunfalista del concejal de Economía y mano derecha del alcalde, Javier Bello, quien también suspende en su nefasta gestión con relación a los proveedores locales”, señala González, quien se pregunta “¿qué hace cada día este concejal si no paga a los proveedores, no presenta los presupuestos, no termina con los reparos de Intervención, no pone orden en el área, etcétera? Debería dimitir como ya ha sido acordado por el pleno de la corporación”.

A juicio del PSOE, “más grave si cabe es la posición del socio del PP, Curro Martínez, anterior presidente de la Asociación de Jóvenes Empresarios, quien con su connivencia está permitiendo que muchos proveedores locales estén en una difícil situación por el retraso en el pago del Ayuntamiento”.