El PSOE destaca el descontento del sector taurino por el pliego de la Plaza de Toros de El Puerto

El PSOE portuense se ha pronunciado sobre el nuevo pliego de condiciones para la explotación de la Plaza de Toros, señalando que “la desvergüenza política de Germán Beardo está llegando a superar cualquier límite conocido”.

El secretario general socialista, David de la Encina, considera que “es muy grave que quien ha estado tres años sin presupuestos y sin hacer nada ante el colapso de áreas fundamentales del Ayuntamiento como Contratación, Urbanismo, Licencias y Servicios Sociales siga echándole caradura política a su nefasta gestión, calificando el pliego de la Plaza de Toros como magnífico”.

Además añade De la Encina que "los propios sectores taurinos de la ciudad, que no son sospechosos precisamente de ser del PSOE, le han dicho muy clarito que se está cargando a la fiesta de los toros y a la afición de El Puerto de Santa María".

El líder socialista pide a Germán Beardo “que se ponga a trabajar, que ha perdido tres años en los que no ha hecho nada absolutamente y que, a nivel taurino, nuestra Plaza de Toros ha estado peor que nunca”.

De la Encina recuerda que “en lo que llevamos de mandato no ha habido pliego, no ha habido participación, no ha habido planificación y no ha habido puesta en valor del magnífico coso, pese a aquella promesa de soluciones que decía tener de la mano de los preparados, y al final ese preparado en el ámbito taurino que era Álvaro González dimitió sin haber presentado ni un borrador de pliego en sus dos años de gestión”.

También recuerda el portavoz que “durante el gobierno socialista estuvimos trabajando los cuatro años de la mano del sector, de las aficiones y de las peñas de la localidad, en el marco del Consejo Municipal de la Plaza de Toros, un órgano que ha desaparecido por mor del rodillo de la nula participación característica del PP. Ahora nos vienen con un pliego que es realmente una subasta a la baja económica, que, para nada cumple las expectativas ni de la afición ni de la gran ciudad que es El Puerto de Santa María y que va a suponer que salvemos otra vez la temporada por lo mínimo. Estamos seguros de que habrá espectáculos taurinos como durante toda la historia ha habido, pero que no nos diga Beardo que con esto está mejorando la situación taurina de El Puerto, porque este pliego es un auténtico fracaso y el colmo de su caradura política, es que encima pretenda venderlo como un logro”.