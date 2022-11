El PSOE denuncia la caída de la sede electrónica del Ayuntamiento de El Puerto por falta de contrato

El secretario general del PSOE David de la Encina ha denunciado que “el desastre al que Beardo está llevando al Ayuntamiento no tiene límites, si hace unos meses nos sorprendíamos con la supresión del servicio de correo electrónico en el Consistorio, hoy tenemos que denunciar que la sede electrónica se ha llevado varios días sin funcionar por la falta de contrato”.

De la Encina asegura que “esto es ya el colmo de la no gestión. No se trata solo de que no realicen nuevas inversiones ni proyectos propios, sino que ni siquiera son capaces de garantizar que el día a día funcione. La sede ha estado varios días sin funcionar y han tenido que actuar con prisas y urgencia porque no son capaces de gestionar lo cotidiano”.

“Estamos ante un gobierno agotado con un alcalde incapaz de garantizar los servicios básicos a la ciudadanía”, indica David de la Encina, quien señala que “son muchos los ciudadanos, los colectivos o las empresas que en estos días han estado viendo que no pueden realizar las gestiones telemáticas con el Ayuntamiento a través de la OAC virtual de la web municipal, porque el servicio se ha caído y no se puede hacer ninguna gestión”. Y todo esto, además, como denuncian los socialistas “sin haber dado ningún tipo de información, tan dado como es Beardo a publicitarlo todo”.

Para el PSOE "esta es otra muestra del caos que impera en el Ayuntamiento, donde los servicios de limpieza viaria y recogida de basuras, el de limpieza de edificios municipales y colegios o el de autobuses están sin contrato desde hace muchos meses y sin ni siquiera un borrador de los nuevos pliegos".