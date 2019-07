El portavoz del grupo municipal del PSOE, Ángel M. González Arias, ha pedido al alcalde, Germán Beardo, y a su socio, Curro Martínez, “transparencia y agilidad en la gestión municipal", lamentando que aún no se sepa nada del origen de la bacteria E-Coli que obligó al cierre de la playa de Fuentebravía ni de si ha afectado a más playas de nuestra costa".

González entiende que “El Puerto, como destino turístico, no puede permitirse ningún fallo y mucho menos la sombra de la duda por la irresponsable falta de información y ocultismo que vienen observando los actuales regidores de PP y Cs”. Por ello, insiste en la necesidad de que el gobierno local “ofrezca toda la información que haga despejar cualquier duda sobre el origen y subsanación del problema para tranquilidad de la ciudadanía”.

Y es que como asegura el portavoz del PSOE, “seguimos sin saber, nadie sabe nada. Lo único que conocemos por la prensa es que después de una reunión entre Ayuntamiento y Junta de Andalucía “la bacteria desapareció”. No obstante, no se ha explicado qué provocó su aparición, si ha afectado a más playas y, lo más importante, qué actuaciones se han llevado a cabo para evitar otra situación similar en nuestras playas”.

El Partido Socialista insiste por tanto en que desde el gobierno local se ofrezca algo tan básico como información y aclaración. El portavoz considera que “el turismo en nuestra ciudad hay que cuidarlo y no podemos mantener intranquilos a los y las bañistas ya sean de El Puerto o de fuera. No podemos dejar que los turistas dejen de lado El Puerto y se vayan a otras ciudades por no informar sobre lo que hay o había”.