En la mañana de este jueves se ha declarado un incendio en la casa de la calle Larga, número 35, que ha causado una gran alarma entre la vecindad, tanto por el humo que ha desprendido como por el intenso olor a quemado que se ha extendido por gran parte del centro de El Puerto.

No se trata, ni mucho menos, del primer incendio que se produce en esta casa que lleva ocupada por indigentes y personas en situación de marginalidad desde hace años y que tiene unas considerables dimensiones. No obstante, pese a lo aparatoso del incendio no ha habido que lamentar daños personales.

El fuego se originó en el hueco de la escalera que baja hasta la planta sótano, donde se encuentre el garaje del edificio ocupado, que está atestada de basuras y que además está completamente inundado. Los bomberos tuvieron que acceder al lugar ataviados con trajes de agua y con equipos de respiración autónoma para poder llegar al foco de las llamas en la basura acumulada, procediendo a extinguirlo mediante el uso de agua en un primer momento. Posteriormente, debido a la combustión interna de la basura amontonada, tuvieron que optar por asfixiar las brasas con espuma, debido a la dificultad de apagar las capas inferiores. Por fortuna no se ha produjo ningún derrumbe producido por las altas temperaturas alcanzadas, aunque los bomberos se tuvieron que emplear a fondo y con todas las precauciones.

Se desconocen las causas del incendio, del que se tuvo noticia sobre las nueve y media de la mañana. La calle Larga ha permanecido cortada al tráfico desde la esquina de la calle Caldevilla durante toda la mañana, mientras los efectivos del Parque de Bomberos de El Puerto de Santa María accedían al caserón para completar los dificultosos trabajos de extinción.

Durante la operación, intervinieron efectivos de la Policía Nacional para desalojar por su propia seguridad a un joven ocupa que había entrado con su perro al edificio. La Policía Local custodió la entrada al edificio al iniciarse el incendio.

La casa ha sido objeto de quejas vecinales reiteradas por la inseguridad que genera desde hace tiempo y en estos días se está procediendo a la limpieza y retirada de enseres y escombros del interior de la finca, que está en unas condiciones completamente insalubres, con malos olores, defecaciones, ratas, insectos y las zonas en las que viven los ocupas cerradas con candados. Estos trabajos de limpieza son realizados por la empresa malagueña Chirivo, que procederá igualmente a vaciar de basuras la zona del sótano.

La situación en que se encuentra esta finca ocupada en el centro de El Puerto, conocida como 'El agujero', cerca del hotel Monasterio de San Miguel y otros edificios públicos, constituye un motivo de creciente preocupación y degradación de toda la zona.