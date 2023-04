El Monkey Weekend incluirá este año conciertos en una antigua fábrica de harinas portuense

El festival de música independiente Alhambra Monkey Weekend regresa una edición más, y ya van seis, a El Puerto de Santa María. Las fechas que deben reservar quienes quieren descubrir la “música del mañana”, como las conceptualiza la organización, son el 16 y el 17 de junio. Estos días se congregarán en los diversos escenarios ubicados en la ciudad más de una veintena de grupos y artistas emergentes del panorama nacional. El flamenco electrónico de Ravecalé, los chiclaneros Tic Muay Thai, el rock de Biznaga, el blues de Guadalupe Plata o la cumbia de Lorenzo Soria & Sebastián Orellana son algunas de las muchas propuestas que contempla el cartel del Alhambra Monkey Weekend.

La Diputación de Cádiz, entidad colaboradora con el evento, ha acogido en su sede la presentación del festival. El responsable del Área de Desarrollo de la Ciudadanía, Jaime Armario, ha expresado su agradecimiento a la organización. Ha recordado que el sector relacionado con los eventos musicales fue uno de los más afectados durante los momentos más duros de la pandemia del COVID-19. Para las empresas del sector “fueron dos años bastante duros y poder aguantar no fue fácil. Se hizo con mucha capacidad, muchos ahorros de mucha gente, mucha inversión pública también por parte del Estado, pero sobre todo, por su empeño y esfuerzo”. Por eso, resalta el mérito de “los que apostaron, de los que siguen y los que se mantienen apostando por la cultura”, como es el caso de La Mota Comunicación, organizadora del Monkey Weekend.

Armario ha hecho hincapié en el respaldo de la Diputación de Cádiz a los diferentes festivales en la provincia de Cádiz, orientados a todo tipo de música y de públicos. Un reflejo, en su opinión, de la gran demanda que existe y de la fortaleza de este sector productivo. “Hay que entender que la cultura, además de hacernos crecer como personas y como sociedad, es un generador económico”.

Tali Carreto, codirector de Alhambra Monkey Weekend, ha animado a acudir al festival y “dejarse sorprender”. Según ha dicho, la diferencia entre éste y otros recitales que existen es que la programación no se desarrolla en un recinto aislado, sino “en la propia ciudad, en el casco histórico, viviendo espacios no habituales, porque una de las propuestas del festival no es sólo descubrir la música del mañana, sino esa conexión con el pasado, el legado y la tradición que pueden tener ciudades como El Puerto y la provincia de Cádiz”. De hecho, este año los conciertos serán en “lugares increíbles”, como la fábrica de harinas El Vaporcito, Destilerías Pico –con 200 años de historia-, la pista de coches del parque Calderón y el Castillo de San Marcos –con tres escenarios-. A estos se añade la plaza Alfonso X El Sabio, donde se desarrollará un concierto gratuito.

Además de los mencionados, durante la presentación ha intervenido el presidente del Consejo Territorial de la SGAE en Andalucía, Antonio Gonzalo, que también ha tenido palabras de agradecimiento tanto para la organización como para la Diputación. La Fundación SGAE colabora con la organización de Flamonkey, en el que se presentan propuestas de “flamenco diferentes”, como la protagonizada por Perrate y Árbol (Miguel Marín).

En cuanto a la programación, Biznaga, Sistema de Entretenimiento, Lisasinson, Dharmacide, Rosin de Palo, GAZZI, Carmen Xía y Arde se unen a los ya anunciados Amaia Miranda, Arico, Branquias Johnson, Dani Llamas, Guadalupe Plata, Juan Azul, Lorenzo Soria & Sebastián Orellana, Los Jaguares de la Bahía, Monteperdido, Perrate Arbol, Ravecalé, rebe, SecoSecoSeco, Sofia, Tic Muay Thai y Verde Prato.

La programación completa, las novedades y formas de adquirir entradas a los diferentes conciertos del Monkey Weekend de El Puerto pueden consultarse en su web.