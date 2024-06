Monkey Weekend en El Puerto: Un sábado de sensaciones e intenso de emociones

El Monkey Weekend comenzó el viernes en El Puerto y el sábado trajo consigo una mezcla de sensaciones musicales para todas las edades y gustos. Lo que quisieras encontrar, lo encontrabas: desde lo más alternativo de la música actual hasta las actuaciones que presencié.

María de la Flor, con su violín acompañado por Carlos Otero en la guitarra, se presentó en las instalaciones de Cacao Pico, donde se ofrecía una degustación del Soho’s Fino Spritz, fruto de la colaboración entre Grupo Merino, Cacao Pico y Sánchez-Romate.

Pedro de Dios, conocido por su papel en Guadalupe Plata, una banda clave en la escena del blues pantanoso, se presentó en la peña El Nitri. Originario de Úbeda, Pedro de Dios ha llevado su talento y su guitarra a grupos como Pelomono, Los Malignos y Los Creyentes. En Sol y Sombra, junto a Sebastián Orellana y Eugenia Cerviño, presenta su proyecto más personal, explorando sonidos fronterizos. Nos deleitó con una interpretación de la Zambra del Niño Miguel y un Vito con poesía lorquiana del Sacromonte. Domina el juego con los acordes. Aunque esta peña siempre se presenta de mesa y mantel, quizás este público, más joven y de otra generación, no supo apreciarlo.

Una peña rebosante de juventud, con aroma a papelones de pescaíto frito y cerveza Alhambra, lleno hasta la puerta.

En el Museo del Hospitalito, la artista portuense Marina Gallardo presentó su reciente trabajo discográfico 'Cómo pasa el tiempo'. En este álbum se aleja del folk con tintes de noise de sus inicios y del dreampop de su aclamado The Sun Rises In The Sky And I Wake Up, para abrazar completamente la electrónica. Además, por primera vez canta en castellano, mostrándose más cómoda y conectando con sus raíces.

Más tarde, en el escenario principal, José de los Camarones ofreció un vibrante concierto de flamenco que puso a bailar a todos los presentes. Artista polifacético de Jerez, su talento va más allá de la música, abarcando también el cine, donde ha colaborado con Gonzalo García-Pelayo, y la moda, posando para Gucci.

Su ecléctico repertorio incluye flamenco, rock, poesía y folclore, creando una fusión única. Comenzó interpretando su pregón de camarones, ataviado impecablemente con su traje blanco de mariscador vendedor y repartiendo entre el público los manjares de su cesta de mimbre. Después, la banda interpretó solos que combinaban rock con guiños flamencos, mientras José volvía al escenario más sobrio, vestido con traje negro y fular al cuello, para entonar Soleá, Tonás, Granaínas por abandolao y 'Getsemaní', dedicado a su peña Tomás el Nitri, cerrando con tangos propios camaroneros que hicieron bailar a la plaza del castillo.

Finalmente, Za! + Perrate, un dúo de música electrónica que mezcla ritmos flamencos con sonidos urbanos, presentaron 'Jolifanto', inspirado en un poema de Hugo Ball. Este LP une a Za!, el dúo catalán de independencia sónica, con el cantaor Tomás de Perrate, conocido por su álbum 'Tres golpes'. Juntos, crean un organismo musical único que fusiona la raíz con la rave, poniendo a bailar al público.

Monkey Weekend 2024 fue un rotundo éxito de público, consolidándose como uno de los eventos musicales más importantes del verano en El Puerto y un punto de referencia para el turismo musical especializado. Fue una experiencia inolvidable para todos los asistentes, una iniciativa destinada a perdurar en el tiempo.Como aficionado al flamenco, me encanta la vanguardia. Si con ello se alcanza a nuevos públicos, ¡viva la valentía de aquellos que se atreven a profundizar!