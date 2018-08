Los Milagros reivindica su carácter multicultural

La barriada de Los Milagros vivió este domingo una jornada grande, como hacía años que no se veía en este lugar, donde las noticias negativas venían siendo la tónica. Aunque desde hace algún tiempo hay asociaciones que vienen trabajando en la barriada para normalizar su imagen y mejorar la situación de sus vecinos, en especial de los niños y las personas mayores, esa labor poco difundida afloró anteanoche mostrando el rostro más amable de esta popular barriada, bien ubicada en el entorno urbano aunque necesitada de un mayor número de intervenciones de tipo social y urbanístico.

Desde la Asociación de Vecinos Virgen de los Milagros relanzar la imagen de la barriada ha sido uno de los objetivos. La idea era recuperar una velada que existió años atrás, aunque hacerlo con una perspectiva distinta. Los Milagros es el lugar de El Puerto donde reside un mayor número de colectivos extranjeros, por lo cual la iniciativa ha consistido en celebrar una velada intercultural a la que se han sumado 10 países, que instalaron stands y ofrecieron a los visitantes tapas y degustación de productos de su tierra. La organización del evento estuvo a cargo de la Fundación La Vicuña, la empresa Línea2 Proyectos de Desarrollo, la propia asociación de vecinos de los Milagros y el Ayuntamiento de El Puerto.

El Consistorio facilitó la logística: el escenario, la limpieza realizada con anterioridad al evento, la iluminación o la seguridad, mientras las entidades implicadas aportaron los stands para cada país.

El alcalde David de la Encina y varios concejales presentaron la Velada Multicultural, acompañados por Roxana Cavero, presidenta de la asociación de vecinos; y de Casimiro García, presidente de la asociación La Vicuña. En el encuentro hubo juegos y animación infantil, además de actividades deportivas y una fiesta del agua, en la que colaboraron los Bomberos, destinada a los más pequeños. La Velada Multicultural propiamente dicha se celebró con el lema 'Los Milagros. Abiertos al mundo', dando comienzo a las 20:00 horas y extendiéndose con muy buen ambiente hasta las 00:30 horas. Lo más significativo ha sido la gran participación, y la primera de ella la colaboración de los propios vecinos de la barriada de Los Milagros, que acogieron como algo propio la verbena, que se celebró sin incidentes de ningún tipo, con éxito de público y organización.

La velada ha marcado un punto de inflexión y ha servido como revulsivo para la barriada, que afianza su identidad en la multiculturalidad y en el horizonte de la normalización de la vida de sus habitantes. Las actuaciones musicales se sucedieron de manera ininterrumpida: los distintos países mostraron su folklore y tradiciones, los grupos de danza y la música animaron el ambiente. Pasaron por el escenario Joaquín El Niño de Los Milagros, la academia de Baile Carmen Morales, Karmen (Danza del Vientre), Ami, Folklore Ecuatoriano, Ballet Integración sin Frontera, Grupo Salay Urkupiña, Julia González, Leo Algaba (Piano) y El Niño Villar. El broche lo pusieron los propios vecinos de Los Milagros, que improvisaron un cuadro flamenco como fin de fiesta, con cantaores del lugar.

El reto para el próximo año es celebrar de nuevo la velada. La asociación de vecinos apoya esta continuidad, la experiencia ha superado las expectativas. "Estamos peleando porque cambie la imagen de Los Milagros y se vea que es como otras barriadas", confirma Roxana Cavero. Una de las riquezas de la barriada, subraya, es que vive gente de orígenes diferentes y de países distintos. Con esta actividad, Los Milagros se hace visible en la ciudad y rompe con el estigma que lleva asociado. Ahora la presidenta espera "que vengan cosas positivas para mi barriada, porque la afluencia de personas fue desbordante, gente de todas partes; gente que ni salía de sus casas". Y es que en Los Milagros los problemas constructivos son grandes, ya que los edificios son muy antiguos, no se han actualizado y carecen de ascensor. Los concejales conocieron estas reclamaciones vecinales 'in situ'. Hay mucho por hacer: faltan infraestructura deportivas, no hay parque infantil y la iluminación es escasa. La velada ha sido también una forma de reivindicar una solución a estas carencias.