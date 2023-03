Jorge Decarlini: “Este libro habla de las historias que hay detrás de las canciones”

Jorge Decarlini es periodista, y de los buenos, y por eso tiene una característica que nunca puede faltar en un buen ‘plumilla’, la curiosidad. Esa curiosidad y su afición a la música le llevaron hace tres años, en plena pandemia, a publicar una serie de hilos en Twitter en los que analizaba en profundidad las letras de algunas de sus canciones favoritas.

“Escribir sobre letras de canciones es algo que siempre había pensado, pero durante la pandemia, cuando las colaboraciones que hacía en prensa se pararon y todos buscábamos alguna forma de pasar el tiempo, empecé a consumir más tiempo en Twitter y nacieron estos hilos, no sé si por aburrimiento o como una manera de evasión, el caso es que tuvieron mucho éxito y los lectores se multiplicaron en pocos meses”, recuerda.

Las canciones que ha escogido Jorge para este libro publicado por Libros del K.O. (la misma editorial que en 2021 editó su primer libro, ‘¡Milagro! Éxtasis y sombras en El Palmar de Troya’) son muy distintas entre sí y no todas son las favoritas del autor.

“Son canciones que tienen un mensaje y creo que el interés de la gente viene porque la música apela a nuestras emociones, a los sentimientos de cada uno”, explica.

Así, los títulos escogidos son Piano Man, Billy Joel; Tatuaje, Concha Piquer; Born in the U.S.A., Bruce Springsteen; Alfonsina y el mar, Mercedes Sosa; Al alba, Luis Eduardo Aute; Eleanor Rigby, The Beatles; María la portuguesa, Carlos Cano; The lonesome death of Hattie Carroll, Bob Dylan; Pequeño vals vienés, Leonard Cohen & Enrique Morente; La mano de Dios, Rodrigo; American Pie, Don McLean; Don’t Look Back in Anger, Oasis; Romance de Curro el Palmo, Joan Manuel Serrat; Polly, Nirvana; Dieguitos y Mafaldas, Joaquín Sabina; Zombie, The Cranberries; Il bandito e Il campione, Francesco De Gregori; Diamonds & Rust, Joan Baez; Ojalá, Silvio Rodríguez; y Qué no daría yo, Rocío Jurado.

Pero Jorge no se limita en este libro a explicar las letras, o a interpretarlas, sino que en cada capítulo hace un ejercicio diferente de periodismo que va desde la crónica hasta el relato en primera persona, pasando incluso por las entrevistas realizadas a algunos de los protagonistas o testigos, como ocurre con María la Portuguesa, la historia de un asesinato en la que Decarlini consigue hablar con el hermano del fallecido, o con Dieguitos y Mafaldas, para cuyo capítulo entrevista a Paula Seminara, la joven que inspiró esta canción a Sabina.

Cada capítulo tiene una estructura y un ritmo diferentes, son 20 piezas periodísticas independientes, lo que le da al libro un ritmo que en ningún momento cae en la monotonía.

El criterio de selección, por tanto, no ha sido la canción en sí -”aunque todas me gustan”, dice Jorge- sino la potencia de las historias que cuentan. “Este libro habla de las historias que hay detrás de las canciones”, dice su autor.

Tampoco el libro refleja del todo los hilos publicados en Twitter, aunque para esta publicación Jorge los ha repasado y cada historia se ha enriquecido incluso con algunas aportaciones de los lectores.

La presentación de ‘20 canciones’ será este domingo, 19 de marzo, a las seis de la tarde en la Sala Milawukee (avenida de la Bajamar), un acto que estará presentado por la también periodista Ada Sam.

Ya para la próxima semana hay prevista otra presentación en Granada, ciudad en la que reside Jorge en estos momentos, realizando colaboraciones para diferentes medios de comunicación.