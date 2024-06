Dos alumnas del instituto portuense Antonio de la Torre ganan el tercer premio nacional del Programa de Finanzas para Jóvenes del IFEF y el Voluntariado de la Caixa

Las estudiantes Coral Viñas Amate y Paula Molina Ramírez, alumnas del instituto portuense Antonio de la Torre, han sido galardonadas con el tercer premio del V Concurso de Infografías nacional organizado por el Instituto de Estudios Financieros (IFEF) y el Voluntariado Caixabank. El acto de entrega de los galardones tuvo lugar este martes al mediodía en el salón de actos del centro educativo portuense por parte de voluntarios de la Obra Social de La Caixa, quienes hicieron entrega a ambas jóvenes, estudiantes de 4º de ESO, del diploma acreditativo, así como de un altavoz. Los representantes de la entidad bancaria felicitaron a las dos jóvenes por su trabajo, recalcando lo orgullosas que deben de sentirse por haber conseguido alzarse con el tercer premio de un certamen de carácter nacional y en el que participan estudiantes de centros educativos de un total de nueve comunidades autónomas.

De acuerdo con el informe PISA 2015 de la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico), uno de cada cuatro alumnos españoles (25%) no alcanza el nivel básico de competencias financieras, a pesar de que la mitad (52%) posee una cuenta bancaria. No alcanzar ese nivel básico les impide resolver asuntos sencillos de economía doméstica, como interpretar una factura o tomar decisiones sobre sus gastos cotidianos. Conseguir que los jóvenes comiencen a familiarizarse con el mundo de las finanzas fue el reto que se plantearon el Voluntariado Caixabank y el IFEF al crear el programa Finanzas para Jóvenes, instaurado para promover la Educación Financiera Básica en el conjunto de la sociedad y, en particular, entre los jóvenes estudiantes de 4º de la ESO.

En la última edición (2022/2023) los datos de participación fueron los más altos de todas las ediciones, con un total de nueve comunidades autónomas participantes en las que se han realizado 870 talleres en 180 centros educativos, datos que han sido superados en esta presente edición.

Finanzas para Jóvenes ofrece cuatro talleres, de 50 minutos de duración cada uno, que profundizan en conceptos clave para una buena gestión de las finanzas personales y familiares. Voluntarios de Caixabank son los que se encargan de la impartición de estos talleres en los institutos, tras recibir la formación precisa por parte de representantes del Instituto de Estudios Financieros, fundación privada con más de 30 años de experiencia en el sector de la educación financiera.