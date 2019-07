El bar La Palma, ubicado en la portuense urbanización de Fuentebravía, se podría ver obligado a cerrar sus puertas a corto plazo si no se soluciona el problema que le afecta desde hace ya varios meses, y que se intensifica ahora en la temporada alta de verano, cuando este pequeño negocio subsiste para seguir tirando durante el resto del año.

El problema al que se refiere Federico, el propietario del bar, no es nuevo. Ya hace meses los vecinos denunciaron públicamente el cierre de la calle La Mora por un supuesto peligro de desprendimiento de un muro, un cierre que se produjo el pasado mes de marzo y que consiste en la colocación de bloques de hormigón a la entrada y salida de la calle. El restaurante, a pesar de tener un aparcamiento disponible para sus clientes, ve como estos no llegan al no poder acceder en coche hasta el establecimiento.

La calle fue cortada al tráfico por Protección Civil después de que técnicos de la empresa de aguas Apemsa fueran a inspeccionar uno de los manantiales naturales que existen en esta urbanización, del cual se filtraban aguas que al parecer acaban en la playa. El dueño de La Palma asegura, sin embargo, que esos manantiales están inactivos en verano, por lo que no entiende que se mantenga una medida tan perjudicial para su negocio, asegurando además que el muro no se ha movido en todo este tiempo.

“Yo tengo normalmente catorce empleados en los meses de verano y este año solo estamos dos personas, mi mujer y yo, porque los gastos son los mismos pero los clientes ya no vienen, cuando llegan se dan media vuelta” una situación que afecta también a sus proveedores y en general, a la imagen de Fuentebravía.