La Flave insta a hacer cumplir la normativa de contaminación acústica en los chiringuitos

La Federación Local de Asociaciones Vecinales Sol y Mar, Flave, se hace eco de la denuncia en materia del ruido procedente de los chiringuitos de Puerto Sherry interpuesta por la Asociación de Vecinos Pago de la Alhaja.

Cabe destacar, señala la Flave, que este "es un problema sistemático de los veranos portuenses", denunciado ya por varias asociaciones, A.VV. San Marcos, Vistahermosa, grupos políticos y ciudadanía en particular.

Por esto la Flave insta al alcalde Germán Beardo y al concejal de Comercio y Hostelería David Calleja "a que hagan cumplir la normativa vigente referente a ruidos y contaminación acústica y no miren para otro lado". Asimismo, la Flave insta "a la aún concejala de Seguridad Ciudadana, Marina Peris, a que tome cartas en el asunto y no de por respuesta “Yo no puedo hacer nada yo ya no estoy”, ella sigue siendo concejala de seguridad hasta que se formalice el nuevo gobierno o hasta que la destituyan o dimita", advierte el colectivo vecinal.

"Tampoco se puede escudar Germán Beardo en la contestación: “la policía no actúa”, el alcalde contrató a un nuevo jefe para la Policía Local, que según él venía a tomar las riendas y darle un nuevo rumbo a una policía nueva, pues bien parece que el nuevo jefe tampoco está teniendo la sintonía esperada con el Sr. Germán Beardo, para poder dar el servicio que los portuenses pagamos y merecemos".

"Y es que German Beardo tiene a la seguridad ciudadana al ralentí en una ciudad que triplica su población en verano, no entendemos cómo no se ponen los medios materiales y humanos para solventar estas incidencias, al parecer el sonómetro existente hace tiempo que no pasa los calibrados exigidos y tampoco hay agentes que hayan realizado los cursos necesarios para poder utilizarlo".

"Por todo esto", añade la Flave, "ya está bien de echar balones fuera cuando la única responsabilidad de que la ciudadanía y turistas no puedan descansar en sus casas y disfrutar de los espacios naturales contiguos a los chiringuitos de Puerto Sherry es tan sola de German Beardo".