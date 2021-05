La Flave afirma que no lidera el movimiento ‘Soluciones para El Puerto’

La junta directiva de la Federación Local de Asociaciones de Vecinos (Flave) 'Sol y Mar' celebró días atrás un consejo vecinal en su sede para informar a los asistentes de la falta de diálogo con el equipo de gobierno, "pese a los esfuerzos de la junta directiva por mantener encuentros y solicitar encuentros, y la situación actual de los barrios".

También se puso sobre la mesa la adhesión de la Federación a la propuesta impulsada por distintos colectivos, de distinta índole, denominada 'Soluciones para El Puerto'. La Federación ha querido dejar claro que no abandera esta convocatoria, sino que "gobierne quien gobierne, siempre defiende los intereses de los vecinos, los barrios, y las carencias de la ciudad". La intención de aclarar este punto "es para que no haya confusiones acerca del papel que toma la Federación en este sentido", siendo un miembro más del movimiento creado.

La Flave señala que desde que gobierna el Partido Popular junto su socio, Ciudadanos, gobierno que en unos días llega al ecuador de su mandato, "no hay diálogo, pero sí reuniones repetitivas donde no se aportan soluciones a los problemas planteados", y un alcalde, Germán Beardo, que, después de solicitarle hasta en cinco ocasiones por Registro una reunión, "se ha obtenido la callada por respuesta".

La Federación, "a pesar de los esfuerzos realizados, no ve avances en ningún sentido, sino barrios en un estado lamentable; una entrada a la ciudad que es de vergüenza; un abandono total, se camine por donde se camine; existen multitud de reivindicaciones que no obtienen respuestas y no hay Presupuesto municipal para intentar inyectar inversiones y dinero en actuaciones necesarias", denuncia.

Y, por supuesto, la federación vecinal "continúa esperando, dos años después, la firma del convenio de colaboración con el Ayuntamiento, a lo que se comprometió el alcalde, firmando el Manifiesto Ciudadano. Una actuación que va pareja a la negación de las ayudas a las asociaciones de vecinos para su mantenimiento".

Por eso, la federación adelanta que participará "en cuantas movilizaciones sean necesarias, especialmente para que el equipo de gobierno formado por PP y Ciudadanos sea capaz de salir del inmovilismo en el que está sumido y tome las riendas del cambio en la ciudad que prometieron".