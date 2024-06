Fin a la polémica en la Feria de El Puerto: el Día del niño será miércoles y jueves

Finalmente, el Día del Niño en la Feria de El Puerto se celebrará este miércoles y jueves y no sólo el miércoles como en un primer momento anunció el concejal de Fiestas del Ayuntamiento portuense, David Calleja.

La decisión de limitarlo al miércoles 5 de junio a partir de las 19:00 horas se comunicó durante la jornada del lunes provocando una avalancha de quejas de los ciudadanos que no entendían muy bien que el día de mayores descuentos para los más pequeños no sólo se sacara de la fecha oficial de las fiestas (la inauguración es el miércoles a las 22:00 horas) sino que además no se tuviera en cuenta que la jornada siguiente es laborable y lectiva.

Finalmente, el Consistorio, que el lunes avanzó que "estaba tratando de ampliar el plazo por todos los medios" en palabras de Calleja, ha alcanzado un acuerdo con la Asociación de Feriantes para poder ampliar el plazo. Así acaba de anunciarlo el edil de Fiestas a través de su cuenta en Facebook.

En una nota de prensa también han asegurado que el Día del Niño queda garantizado ya también para las ferias de 2025, 2026 y 2027.

La reducción del Día del Niño creó gran malestar en El Puerto

La decisión de concentrar los descuentos en los cacharritos en el miércoles 5 de junio generó una cierta polémica en el municipio. De hecho, el concejal David Calleja, que publicó en sus redes sociales un primer vídeo con la información, tuvo que publicar otro más minutos después aclarando que solamente sería un día puesto que fueron decenas de personas las que se pusieron en contacto con él para aclarar ese extremo.

La polémica también llegó al apartado político, con PSOE e IU pidiendo al Ayuntamiento que rectificarán una decisión que "perjudicaba a muchas familias y, de manera especial, a nuestros niños y niñas, además de a la propia Feria".

Desde el PSOE recordaron que en 2018 instauraron, bajo mandato socialista, una ampliación para el Día del Niño, extendiéndose a miércoles y jueves de Feria, "una decisión que se ha demostrado que era acertada, ya que beneficiaba a las familias y a los feriantes". Y es que como sostuvo el lunes el portavoz socialista "dejar el día del niño el miércoles es un error sin precedentes en la fiesta más importante de El Puerto, pues además en un horario impuesto, antes de inaugurar la Feria y siendo al día siguiente laboral y lectivo".

Izquierda Unida también criticó la decisión, lamentando que además el edil de Fiestas hubiera cerrado los comentarios en sus redes sociales para no recibir críticas por la decisión.