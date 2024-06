Feria de El Puerto 2024: Una fiesta para todos sin cotos privados

La Feria de Primavera y Fiesta del Vino Fino de El Puerto vive ya su fin de semana grande, con una jornada de sábado en la que se ha entregado los premios de las casetas y el recinto de Las Banderas va recuperándose poco a poco de una larga noche de viernes.

Como se viene observando desde después de la pandemia, cuando tuvimos que aguardar dos años para poder pisar de nuevo el recinto de Las Banderas, se confirma la tendencia de que el público acude cada vez más tarde a Las Banderas. Es cierto que las casetas de socios se llenan a la hora de comer, a partir de las dos y media de la tarde aproximadamente, pero el ambiente en el paseo no aflora hasta pasadas las seis de la tarde, cuando la mayoría de familias y grupos acceden al recinto con la intención de disfrutar hasta que el cuerpo aguante.

A partir de las siete de la tarde ya es difícil caminar por el recinto, tanto por la zona de casetas como por la de las atracciones, y la afluencia va a más de cara a la noche, donde a las dos de la madrugada hay algunas calles que congregan a muchísimas personas.

Una de las características de la Feria de El Puerto es que todas sus casetas son de libre acceso, a diferencia de lo que ocurre en otras ferias como la de Sevilla, y así consta expresamente en el artículo 14 de la ordenanza municipal reguladora de la fiesta.

Tan solo se permite, según este reglamento, reservar un espacio de la superficie de la caseta para sus socios que no sobrepase el 25% de la misma, diseñando en el proyecto de solicitud el sistema de acotamiento de este espacio. Así mismo se permite reservar el miércoles de la Velada el uso privado para los titulares de la caseta con objeto de facilitar la convivencia de los socios.

A pesar de que el reglamento recoge claramente este precepto, son muchas las casetas tipo ‘discoteca’ que ejercen el derecho de admisión, a veces de una manera incluso desagradable, impidiendo el acceso de personas por motivos tan aleatorios como que no les gusta su vestimenta. También se ha puesto de moda la entrega de pulseritas sin las cuales no se permite entrar en la caseta, otra irregularidad flagrante de la que las autoridades deberían tomar nota para que la Feria no se convierta en un reservado solo para algunos.