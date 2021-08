Una Escuela-Taller para el Vapor

El proyecto propuesto por este marino portuense contempla varios fines: la recuperación del Vapor de El Puerto -no para que vuelva a navegar, sino como muestra de lo que ha sido un emblema loca-l; la creación de una escuela-taller para la formación del alumnado en todas las fases de la construcción de un barco; la construcción de barcos de madera y de fibra (Modelismo naval); la reparación de barcos clásicos; y el impulso de la actividad del río Guadalete , creando oportunidades profesionales que sirvan además de atracción al visitante, haciendo de esta escuela un punto de referencia en la construcción naval tradicional, como ya lo son Pedregalejo, en Málaga, y Ontziola, en Gipuzkoa.

Ignacio Pantojo, experimentado marino ya jubilado, es además experto en máquinas navales y como explica “lo único que me mueve es el deseo de recuperar un icono de El Puerto . Es una obligación que tenemos porque ahora el barco da pena verlo, aunque no se obtenga una rentabilidad económica con esta recuperación sí tenemos que lograr una rentabilidad social ”, destaca. En este sentido, Pantojo explica que “esta escuela nace con el objetivo de recuperar la motonave Adriano III , icono y logotipo durante décadas de la ciudad de El Puerto de Santa María que, además de formar parte de la memoria de los habitantes de la Bahía, fue declarado Bien de Interés Cultural (BIC), por lo que según establece el articulado de la UNESCO debemos cuidarlo y mantenerlo antes que su deterioro, que ya es bien visible, impida su recuperación”.

Mucho se ha hablado ya de los diferentes intentos por recuperar el barco, todos ellos infructuosos hasta la fecha, y de la escasa implicación de las administraciones a la hora de arrimar el hombro para lograr que el barco volviera no ya a navegar, sino al menos a presentar una imagen acorde a lo que fue y a lo que representa.

Decepción por el escaso público en los festivales celebrados

Al hilo del décimo aniversario del hundimiento del Vapor, que se conmemoraba ayer lunes, los responsables de la asociación portuense El Vaporcito no ocultaban su decepción por la escasa respuesta del público a la hora de acudir a los tres festivales que se han venido organizando en La Puntilla el pasado fin de semana, con el objetivo de recaudar fondos de cara a la restauración de la nave. Como explicaba el presidente de la entidad, José María García Flores, “la gente no se ha animado a participar” y de las 800 personas con las que esperaban contar en cada una de las tres galas, apenas si han acudido 200. “Estamos decepcionados porque pensábamos que los portuenses se iban a implicar más, pero habrá que buscar otras vías de financiación”, señalaba García Flores, que destaca que la asociación no tira la toalla en su proyecto de recuperación de la nave.