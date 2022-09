Dimite el hermano mayor de la Archicofradía de los Milagros, Daniel Cías

El hasta ahora hermano mayor de la Archicofradía y Esclavitud de los Milagros, Daniel Cías, ha hecho pública su dimisión a través de una carta enviada a todos los hermanos.

La ausencia de Cías de los principales actos en torno a la festividad de la Patrona ya había sido un clamor en días pasados, pero no ha sido hasta pasados los cultos en honor a la Virgen de los Milagros, tras el regreso de la imagen a su camarín, cuando el ya ex hermano mayor ha decidido hacer pública su dimisión.

Ya en los días previos a la procesión de la Patrona se conocía también la dimisión de la teniente de hermano mayor de la Archicofradía, Carmen Perdiguero.

En la carta remitida a los hermanos Daniel Cías señala que "hay momentos en la vida de todo hombre en los que se asume un especial sentido de la responsabilidad. Yo creo haberla sabido asumir dignamente durante los casi siete años en que he sido hermano mayor. Sin embargo, la responsabilidad que siento hoy me parece infinitamente mayor."

La carta continúa exponiendo que "hoy tengo la responsabilidad de explicarles, desde la confianza y la legitimidad con la que juré como hermano mayor, las razones por las que presento, irrevocablemente, mi dimisión. No es una decisión fácil. Pero hay errores tanto en nuestra propia vida personal como en la historia de las hermandades en las que uno debe preguntarse, serena y objetivamente, si presta un mejor servicio a la colectividad permaneciendo en su puesto o renunciando a él".

El ya ex hermano mayor explica que "me voy por un asunto estrictamente personal y familiar. Me voy porque he fallado a mi mujer, a mis hijas y a mi familia en general. En estos momentos de tristeza y dolor, a sabiendas de que toda culpabilidad y responsabilidad es solo mía, solamente me salen dos palabras. Gracias y perdón. Gracias en primer lugar a mi familia que me han aguantado todos estos años y me han ayudado en el gobierno de la Hermandad. Quiero agradecer a los miembros de las dos juntas de gobierno que han compartido conmigo estas dos legislaturas, a los presidentes del Consejo de Hermandades, a mis compañeros del pleno, al Ayuntamiento y en definitiva a cuantas personas han colaborado conmigo con el único objetivo de honrar a nuestra Madre y patrona".

La carta continúa así: "Pido públicamente perdón a mi mujer y a mis hijas por todo el tiempo que les he robado, por todos los momentos que me he perdido junto a ellas, y ellas a semejanza de la Virgen María siempre dijeron un sí, y yo a pesar de todo cometo el mayor error de mi vida y les fallo. Pido humilde y sinceramente perdón si mi decisión provoca en alguien una posición incómoda. Pido, además, humilde y sinceramente perdón por los daños que en el ejercicio de mi cargo, y haciendo uso de mi natural vehemencia, haya podido causar".

Daníel Cías era hermano mayor de la Archicofradía de Los Milagros desde el pasado año 2015.