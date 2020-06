El Día del Orgullo, una fecha necesaria

Yo mismo me preguntaba por qué se celebraba el día del orgullo...Vivo una relación con una persona de mi mismo sexo, con la cual acabo de cumplir 16 años de viaje, y aún así, todavía hoy me preguntaba...¿Me representa una bandera?¿Por qué un día tiene que conmemorar mi condición sexual?¿Es necesario tanto alboroto?

Con el tiempo, quizás maduré, quizás observé lo que me rodeaba...mi trayectoria, mi pasado... y entonces, cuando miro hacia atrás, cuando hago balance de lo vivido, es cuando empiezo a entenderlo...Entiendo que muchas personas se han quedado en el olvido, luchando por los derechos que hoy muchas otras personas disfrutamos.

Yo, que tuve la casualidad de nacer en el seno de una familia en la que los tres hermanos nacimos con condición homosexual, empiezo a entender que ese día del orgullo sí tiene mucho sentido...Empiezo a comprender que ese rechazo, los insultos o esa sensación de sentirte distinto al cruzar el pasillo de tu colegio, donde tenían que educarte, no eran normales....que merecían y merecen una lucha, por mí y porque nadie más sufra esos actos de desprecio, indiferencia y dolor.¿Sabes quién es? Si hija, Carmen, la muchacha que tiene tres niños y los tres son de la otra acera...Esa es ella, Carmen, mi madre...

Yo tuve esa suerte, tener una madre que guardó silencio ante sus hijos, y ante las personas que, sin saberlo, con sus comentarios hacían daño, que lloró sin dejar que la viéramos, y que simplemente nos respetó, nos comprendió y nos dejó amar libremente...Y digo que tuve la suerte porque desgraciadamente no todo el mundo puede decir lo mismo.

Hoy escribo esta tribuna libre a modo personal, y expongo mi reflexión para todas esas personas que aún se preguntan por qué una bandera arco iris ondea en las astas de un ayuntamiento...Porque desgraciadamente, todavía hoy existen vejaciones, insultos, indiferencia... Por todo eso… es necesario seguir luchando

No me cuenten historias, no inventen circunstancias que realmente no ocurren, la libertad es un derecho ganado que tenemos que proteger; NO ES HACER POLÍTICA.Y a la pregunta, tan recurrente en estos días, de ¿POR QUÉ EXISTE EL DÍA DEL ORGULLO? Mi respuesta es:Por tantas y tantas almas que murieron sin ser libres, y por las que aún no lo son....Por Lorca, por Zerolo... Por tantos y tantos que se quedaron en el camino...

Y por supuesto por ellos, Carmen y Antonio, mis padres, padres de tres hijos homosexuales , que supieron hacernos comprender que la vida solo tiene sentido si en ella existe la LIBERTAD....