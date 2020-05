-¿Cómo están los ánimos en el sector hotelero portuense?

-Es un sector muy afectado por esta crisis. Hemos celebrado esta semana una mesa profesional y el sector ha expresado su preocupación, nos han trasladado mucho nerviosismo y una gran incertidumbre. La puesta en marcha de los hoteles preocupa mucho, porque las medidas establecidas no se ven claras, no se ve que sirvan de apoyo a los hoteles.

-¿Cree que será posible que el 11 de mayo reabra algún hotel en El Puerto?

-No lo sé, las restricciones son muy duras, es algo que en el ámbito local nos preocupa mucho. Desde el Ayuntamiento les apoyaremos y les tenderemos la mano, porque será el sector que más tarde en recuperarse. De todas formas, la fecha de apertura dependerá mucho de las medidas de seguridad que concrete el gobierno, que debe trasladarlas cuanto antes. Me preocupa que estas medidas sean muy estrictas, obligando a hacer obras que no sean posibles por falta de espacio, y también las dificultades financieras, ya que algunas empresas no lo podrán soportar. Son ya muchos días con los hoteles vacíos y el día que vayan a abrir nadie les garantiza que vayan a tener clientes.

-Es que abrir en mayo solo para la provincia es algo arriesgado...

-No es solo cuestión de abrir, sino que tienen que tener clientes. No sirve de nada tomar medidas para abrir si no hay demanda. Desde Turismo estamos trabajando para vender que El Puerto es un destino seguro y de confianza, como lo demuestran las estadísticas. Es una ciudad con una tasa muy baja de contagiados y de fallecidos. Estamos preparando una campaña de comunicación, en la que venderemos entre otras cosas los grandes espacios naturales de la ciudad que permiten mantener las distancias de seguridad. Lo que el turista va a buscar va a ser la seguridad y espacios naturales amplios.

-¿Para cuando cree que podrá volver a funcionar el sector con cierta normalidad?

-En cuanto las autoridades sanitarias nos digan estamos dispuestos a que El Puerto tenga verano, cumpliendo todas las medidas que se establezcan. Estamos tomando medidas desde antes del estado de alarma. Estamos preparados y tendremos el mejor verano que nos permita la normativa.

-¿Habrá alguna ayuda municipal para los hoteles?

-Ya hemos aplazado los impuestos municipales al segundo semestre del año y los establecimientos no tendrán que abonar la tasa de basura durante el estado de alarma. En el caso de la hostelería se va a permitir también ampliar las terrazas, sin coste añadido.

-¿Volveremos a ser turísticamente competitivos?

-Tenemos que trabajar todos de la mano. Tenemos que aprender a trabajar con la provincia, retomar campañas que destaquen la variedad y la proximidad entre localidades distintas. Estamos en el corazón de la Bahía y eso nos ayudará a salir de la crisis. Nuestro turismo es nacional y este año será de proximidad. Por desgracia la mayoría de la gente que tenía reservas las ha cancelado porque ahora mismo es muy difícil hacer planes, por eso digo que los hoteles serán los últimos en recuperarse. A pesar de todo, el sector ha sido muy generoso, cuatro hoteles se ofrecieron para alojar a sanitarios y han donando material para confeccionar mascarillas y para el albergue municipal. Han estado muy comprometidos durante esta crisis.