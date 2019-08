CCOO acusa a Millán Alegre de "azuzar" a la ciudadanía contra los trabajadores de la limpieza

Tras la reunión celebrada la pasada semana entre el comité de empresa de FCC con el concejal de Medio Ambiente, Millán Alegre, el sindicato CCOO considera que "lo único que dejó claro el edil es que si algo va a caracterizar al gobierno del PP es no vincularse con los problemas que los trabajadores tuviesen con las concesionarias, que ellos están para otra cosa".

Desde el sindicato se preguntan "¿para qué tenemos los portuenses a los concejales que componen el gobierno de este Ayuntamiento?, ¿para salir en prensa y redes sociales con lo lúdico y festivo que hay en esta ciudad? Este gobierno solo tiene tiempo de acudir a los festivales, fiestas, regatas, corridas de toros, partidos de fútbol y todos aquellos eventos donde exhibirse, por lo que no van a tener hueco en su agenda para atender los problemas de los trabajadores de las contratas municipales", señalan.

CCOO afirma que "los trabajadores de FCC no se tienen que justificar con respecto a los paros parciales, sino todo lo contrario, están reivindicando un derecho adquirido desde hace mas de diez años. Las contrataciones de eventuales se deciden al 50% entre empresa y trabajadores, y luego por el orden de antigüedad de estas contrataciones se accede a una vacante fija", explican.

Según Comisiones Obreras "Millán Alegre miente al decir que no hay un listado rubricado por la empresa, pues en la reunión del jueves pasado en el SERCLA, donde no estaba presente el señor Alegre, los representantes de los trabajadores demostraron que la empresa les entrega trimestralmente un listado, firmado por ambas partes, donde quedan recogidos todos los trabajadores. Será la Inspección de Trabajo quien determine el incumplimiento del convenio que al señor Alegre no le interesa valorar, ¿quizás porque lo que trata de tapar es la contratación de una persona vinculada al PP, saltándose todos los filtros que marcan tanto los acuerdos como el convenio firmado tan solo hace unos meses, y perjudicando al trabajador que le correspondía por orden de antigüedad?

CCOO considera que "no es honrado azuzar a la ciudadanía contra los trabajadores de la limpieza para crear malestar, obviando la tarea que le corresponde para pedir responsabilidades a la empresa por incumplir el convenio".