Beardo acusa a PSOE e IU de quedarse "de brazos cruzados mientras se cae el centro"

El portavoz del Partido Popular en El Puerto y candidato a la Alcaldía, Germán Beardo, se ha referido a la noticia publicada hoy por Diario de Cádiz, en la que se anuncia que Bankinter abandona su sede de la calle Larga por el deterioro social y la escasez de viviendas y negocios que sufre.

Para Beardo “este es un síntoma más de que el Ayuntamiento no está haciendo bien las cosas y que el centro de El Puerto continúa sumido en el abandono. El banco que se marcha a otra zona de El Puerto lleva 25 años establecido en la calle Larga y ya no puede mantener esa situación, sobre todo por los problemas que causa un edificio colindante que está ocupado de manera ilegal con el consentimiento de De la Encina. Está claro que esta situación no se puede sostener si queremos que el casco histórico de El Puerto se recupere lo primero que hay que hacer es cuidarlo, mantenerlo limpio, procurar orden y seguridad a los vecinos y comerciantes, así como seguridad jurídica a los propietarios de inmuebles que no se deben ver privados de sus legítimos derechos, ya que esas inseguridades arruinan también las posibilidades de rehabilitación y recuperación de cualquier inmueble", señala.

Para Beardo “estos hechos evidencian que a De la Encina la recuperación del centro no le importa lo más mínimo y que fue un error derogar la Ordenanza de Convivencia. El Ayuntamiento debe intervenir para frenar estos casos con medidas de orden, seguridad y sobre todo sociales. Hay que tener una política de vivienda coherente que facilite el acceso a la misma a las familias que lo necesiten y procurar medidas sociales para que ningún portuense se vea privado de un techo, pero la ocupación ilegal nunca es una solución”, añade

Beardo concluye señalando que “el casco histórico de El Puerto es una maravilla y un gran valor de esta ciudad que. Si los portuenses nos dan su confianza en mayo, vamos a recuperar dando un giro de 180 grados a la política municipal actual, facilitando la rehabilitación de edificios para viviendas y comercios, buscando inversores y dando todas las facilidades a la instalación de negocios. Haremos lo necesario para que sean calles seguras y agradables porque hay soluciones para que nuestro casco histórico sea una zona de la ciudad atractiva para los negocios, cómoda para los vecinos y orgullo de todos los portuenses. Otras ciudades más grandes que la nuestra han pasado por esto y han sabido cómo solucionarlo todo, sólo hay que trabajar a favor de los intereses de los ciudadanos. Entre todos lo vamos a lograr", asegura.