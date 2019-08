Alegre: “Todos los portuenses tienen derecho a trabajar en las contratas municipales, no sólo los familiares del comité”

Ante los paros parciales convocados para este viernes 23 de agosto por parte de la los trabajadores de FCC, concesionaria del servicio municipal de recogida de basura y limpieza de la ciudad, y tras no haberse llegado a un acuerdo entre trabajadores y empresa en el encuentro mantenido hoy en el SERCLA (Servicio Extrajudicial de Resolución de Conflictos Laborales), el concejal de Medio Ambiente, Millán Alegre, considera que "no está justificada bajo ningún concepto la actitud del Comité de la contrata de limpieza".

Tras estudiar los informes solicitados a la Inspección Municipal y ahondar en lo que recoge el convenio, para Alegre está "meridianamente claro que la empresa FCC ha respetado los términos del Convenio para la contratación. Por tanto, es inaceptable para esta ciudad la convocatoria de huelga por los perjuicios que causa a los vecinos y negocios”.

Alegre recuerda que "el convenio dicta expresamente la fórmula de contratación, donde la mitad de los trabajadores que entran como eventuales en la contrata municipal de limpieza proceden del Comité y el otro cincuenta por ciento son seleccionados libremente por la empresa. Una vez que consiguen la condición de eventuales, el convenio establece que se crean dos listas, una del comité y otra de la propia empresa. Por tanto, el paso de eventual a indefinido dependerá de la antigüedad en su condición de eventuales. Sin embargo, hoy el Comité de Empresa reunido con FCC en el SERCLA, no ha podido presentar ninguna lista rubricada por el Comité y la empresa que marque la antigüedad de los eventuales. Por su parte, la empresa sí ha entregado una lista que ronda los casi 300 trabajadores, avalada con la vida laboral de los operarios que tenían condición de eventuales en la que el trabajador puesto en cuestión era el más antiguo sin ser familiar del comité. Por tanto, la falta de validez administrativa de la lista presentada por el Comité de Empresa no coincidente con la mostrada por FCC, al no estar firmada por ambas partes afectadas, ha sido rechazada en el encuentro mantenido en el Servicio Extrajudicial de Resolución de Conflictos Laborales", explica el edil.

Para Alegre "detrás de esta convocatoria de huelga se esconde el hecho de que la empresa, en cumplimiento del nuevo Código Ético de FCC, no va seguir teniendo en cuenta la condición de familiar del Comité para las contrataciones eventuales de personal. Nadie entiende que en pleno siglo XXI entren a trabajar en una contrata municipal sólo los familiares de los miembros del Comité. Todos los portuenses tienen derecho a trabajar en las contratas del Ayuntamiento”, señala.

Por ello, Millán Alegre solicitará expresamente a FCC que el 50 por ciento de las contrataciones que pertenecen a la empresa se realicen a través del Club Municipal de Empleo y también le pide al Comité "que haga lo mismo, dando así oportunidad a todos los portuenses y no sólo a sus familiares y allegados, de que puedan optar a trabajar en dicha contrata municipal".

Alegre anima al Comité a que “deje que sean también los técnicos municipales del Club de Empleo del Ayuntamiento quienes seleccionen en condiciones de igualdad, mérito y capacidad y no por razones de familia del Comité”.

Millán Alegre recuerda que "no es papel del Ayuntamiento resolver los conflictos entre empresa y trabajadores, ya que es parte y debe estar preocupado sólo de que la empresaria cumpla el contrato y mantenga El Puerto limpio al nivel que los portuenses nos merecemos. Para ello, los trabajadores tienen a su disposición el SERCLA, así como los tribunales en caso de quieran denunciar incumplimientos por parte de la empresa".

Desde el Ayuntamiento de El Puerto se velará para que se cumplan los servicios mínimos que ya han sido acordados y aprobados por la delegación provincial de la Consejería de Empleo, dado el carácter de servicio público que estaría afectado.

Además se insiste en que “los trabajadores de la limpieza viaria y recogida de residuos no pueden secuestrar de nuevo a la ciudad para reivindicar sus derechos; utilizando su fuerza para presionar una negociación en beneficio propio”.