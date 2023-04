Adelante acusa a Beardo de supeditar la línea de autobuses a Puerto Sherry a los chiringuitos de la zona

Adelante Andalucía El Puerto ha mantenido contactos con vecinos de Puerto Sherry, Pago de la Alhaja y Fuerte Ciudad Santa Catalina "y todos manifiestan que llevan años pidiendo una línea de autobús en la zona, que cubra las necesidades de desplazamientos tantos de los vecinos como de los visitantes que llegan en verano al puerto deportivo, obteniendo siempre la misma respuesta por parte del Ayuntamiento, que no hay dinero, que el pliego no lo contempla, o que la línea no es viable", según ha señalado Alejandro Gutiérrez.

La organización andalucista de izquierdas ha manifestado que "la puesta en funcionamiento de la línea de autobús responde a intereses privados más que a los de la ciudadanía portuense o las personas que nos visitan todos los años". Añaden en este sentido, que "nos parece una tomadura de pelo hacia las personas que pagamos los impuestos que nuevamente se utilicen los recursos públicos en beneficio de intereses particulares. Es descarado que el mismo 1 de abril, en que los chiringuitos anunciaron su inauguración, fuese el día elegido para poner en circulación la linea de autobuses. Pero es que además la hora de funcionamiento de dicha línea también coincide con la hora de apertura de los establecimientos".

"La ciudadanía de El Puerto se merece tener un servicio de autobús acorde con los impuestos que se pagan. Siendo una zona de playas, muy frecuentada en periodo estival, los horarios no pueden programarse para contentar sólo a los empresarios de la zona; es el interés general el que debe prevalecer cuando hablamos de recursos públicos".

Por otro lado, añade Gutiérrez, "entendemos que para Germán Beardo sea difícil comprender que lo público está supeditado al interés general. Un alcalde que ha utilizado un coche pagado por los ciudadanos para ir a jugar al pádel, al gimnasio, salir de fiestas y conciertos, o que le han llamado la atención en reiteradas ocasiones en la Diputacion Provincial por no asistir a su puesto de trabajo, no nos sorprende que crea que una línea de autobuses pueda estar al servicio de sus amigos empresarios".

De este modo, Alejandro Gutiérrez, concejal de Adelante, insiste en que "un alcalde, sea del color que sea, no puede de una forma tan descarada pasar recursos públicos a intereses de empresas privadas, por muy amigos que sean". Por último, lamenta que “German Beardo está fomentando de una forma muy clara el turismo de borrachera, y está trayendo a El Puerto de Santa María ese turismo que otras ciudades no quieren, por sus efectos devastadores al interés general, actuando más como conseguidor para los chiringuitos que como alcalde”.