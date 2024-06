La AECC de El Puerto ofrece una charla este viernes sobre el consumo de tabaco por parte de los jóvenes

Este jueves 13 de junio, a las 19:00 horas, la Asociación Española contra el Cáncer (AECC) organiza una charla informativa en su sede, ubicada en el Paseo Marítimo de Valdelagrana, esquina con la Calle de las Olas.

Bajo el título 'La primera generación libre de tabaco', la psicóloga de la asociación, Carmen Lacida, ofrecerá una charla dirigida fundamentalmente a padres y madres, con el objetivo que las familias conozcan las nuevas formas de consumo de tabaco que existen actualmente y, en especial, cuáles son las más utilizadas por los adolescentes, así como las consecuencias que puede tener su consumo desde una edad tan temprana.

El consumo de tabaco entre los jóvenes ha experimentado un fuerte arraigo, no sólo en forma de cigarrillos tradicionales, sino también a través de las nuevas formas de tabaco (vapeadores, cigarrillos electrónicos, etc.) bajo la falsa creencia de que son más inofensivos. Sin embargo, estas nuevas formas de consumo no son inocuas y afectan a la salud de forma negativa, incrementando el riesgo de padecer cáncer y otras enfermedades graves como el EVALI.

La salud de los jóvenes es una de las mayores preocupaciones desde el ámbito familiar y social, por eso desde la Asociación Española Contra el Cáncer se invita a los padres y madres a asistir a la charla. "Es crucial que estemos informados para proteger la salud de nuestros jóvenes", insisten.La entrada es libre hasta completar aforo.