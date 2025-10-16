Más de 4.000 firmas respaldan que el padre Conradi sea Hijo Adoptivo de El Puerto

El pasado miércoles 15 de octubre miembros de la comisión organizadora del Centenario del Nacimiento del padre jesuita Luis Conradi Toro entregaron en el Ayuntamiento todas las adhesiones institucionales y firmas recogidas en apoyo a la propuesta de la concesión del título de Hijo Adoptivo de la ciudad, a título póstumo, una propuesta que ya se aprobó en el pleno municipal el pasado 6 de junio, propuesta que salió aprobada por unanimidad.

Han sido más de 4.000 firmas y casi 50 adhesiones, aunque falta por entregar algunas mas pendientes de recoger.

Para la comisiónha sido todo un éxito la respuesta obtenida por parte de toda la ciudadanía portuense al reconocer la labor tan importante que realizó el padre Luis Conradi Toro durante su estancia en El Puerto.