La izquierda tantea la Alcaldía de Chiclana

El PSOE de José María Román mantendrá la Alcaldía de Chiclana, pero necesita a IU para gobernar. Es la principal conclusión de las elecciones municipales en la localidad que más crece de la Bahía de Cádiz, donde ambos partidos habían sido socios en el Ayuntamiento durante los últimos años. Sin embargo, la mejora de los resultados de los socialistas y el estancamiento de la formación de izquierdas deja un escenario distinto para los próximos años.

“Habrá que ponerse a hablar. Teníamos nueve concejales e IU dos, pero ahora nosotros pasamos a once. La coherencia en la política es muy importante”, insinuó este lunes el candidato a la reelección por el PSOE, José María Román, quien obtuvo casi el 40% de los apoyos traducidos en once concejales, a dos de la mayoría absoluta.

Los socialistas deslizan la posibilidad de gobernar en solitario, aunque tampoco ocultan la buena sintonía mostrada en los últimos años en el gobierno de coalición. “No tengo inconveniente en hablar con toda la Corporación, pero de momento no he recibido llamada”, expresó el líder de los socialistas en una rueda de prensa en la que sacó pecho por los resultados de su formación y prometió mantener la senda del diálogo y el consenso de los últimos años.

Pese al desplome de otras formaciones de izquierdas como Ganemos o Podemos, IU se mantuvo en dos concejales. La dirección pretendía sumar más apoyos, aunque se muestra satisfecha por haber evitado un gobierno de la derecha, que se quedó a un solo edil de alcanzar la Alcaldía de la mano de PP (9 concejales) y Vox (3).

El candidato a la Alcaldía de IU, Roberto Palmero, aseguró que formar parte del Gobierno municipal no será una exigencia a la hora de pactar. “No es una de nuestras prioridades”, expresó el líder de la formación, quien puso por delante la aplicación de las principales políticas de su programa. “Tenemos que encontrar la fórmula: desde dentro del gobierno, desde la oposición o con un acuerdo de investidura”, expresó Palmero, quien ya ha tenido la llave del gobierno en anteriores ocasiones.

Una de las prioridades de IU es garantizar el acceso a la vivienda y al alquiler de los chiclaneros, aunque algunas de sus propuestas no coinciden con el diagnóstico de los socialistas. Es cierto que José María Román apuesta, al igual que Palmero, por doblar los esfuerzos a la hora de construir vivienda pública. Sin embargo, desde IU han puesto sobre la mesa durante esta campaña electoral la posibilidad de limitar viviendas turísticas o utilizar todas las herramientas contempladas en la ley de la vivienda, como poner un tope al alquiler.

Además, desde IU han insistido en la necesidad de reducir el tráfico en la ciudad y apostar por carriles bicis y otras opciones de transporte más sostenibles. “Si el PSOE está dispuesto a llegar a acuerdos para desarrollar esas políticas, ya sea con IU dentro del gobierno o desde fuera, valoraremos la mejor opción”, explicó Palmero.

"En Cádiz lograr un 40% es mayoría absoluta"

El alcalde de Chiclana, José María Román, compareció en rueda de prensa junto a la secretaria general del PSOE de Chiclana, Cándida Verdier, y a la número 2 en la candidatura socialista a las elecciones municipales celebradas este domingo, Ana González, para analizar los resultados de los comicios. “Hemos demostrado en todo este tiempo que hemos puesto a Chiclana por delante de todo, lo que nos ha permitido crecer prácticamente un 30 por ciento en votos respecto a 2019, rozando los 13.000, es decir, 3.000 votos más y casi un 40 por ciento del total”, comentó Román.

“Lograr casi un 40 por ciento de los votos es para decir que tenemos un apoyo muy importante, aunque la Ley D’Hont provoca que aquí tengamos 11 de 25 concejales, mientras que con ese mismo porcentaje en Cádiz ha supuesto la mayoría absoluta. Aun así, el respaldo a la candidatura es muy importante, puesto que tenemos una diferencia de 10 puntos porcentuales respecto a la siguiente formación política”, manifestó el alcalde, quien añadió que “se ha hecho un gran trabajo, se ha planteado una acción política muy centrada en las personas y ahora quiero lanzar un mensaje de tranquilidad y normalidad”. “La gente ha dicho que hay una mayoría absoluta natural, que es la misma que había antes pero ampliada, porque hemos pasado de 11 a 13 concejales”, comentó José María Román, quien incidió en la importancia de continuar con el mismo ritmo en la ciudad. “Chiclana es una ciudad en continuo crecimiento y cuando llegamos nos dedicamos a trabajar para poner en marcha la locomotora, lo cual ahora ha sido ampliamente respaldado”, insistió.

Por otro lado, el ganador de las elecciones municipales en Chiclana resaltó que “el amplio respaldo también debemos compararlo con lo que ha sucedido en toda España, lo que pone de manifiesto que el respaldo es aún mayor si cabe”. “Hemos logrado un gran resultado, pero en términos comparativos el resultado es todavía aún mejor. Eso nadie lo cuestiona”, expresó José María Román, quien aseguró que “la dinámica que hemos llevado en estos años de comunicación y diálogo total con la ciudadanía y las fuerzas políticas continuará en los próximos años. Por hablar e intentar llegar a acuerdos no va a quedar, porque los acuerdos son las herramientas más importantes en la política. Por eso, pienso hablar con todo el arco de la Corporación Municipal, porque para nosotros lo primero será siempre Chiclana”. “Seguiremos trabajando con toda la Corporación para que la ciudad siga fuerte y creciendo”, incidió.

Finalmente, José María Román aclaró que “los buenos resultados no se nos va a subir a la cabeza para olvidarnos de algo. Todo lo contrario, no nos podemos olvidar de nada ni de nadie, sino que debemos de trabajar globalmente”. “El hecho de que pueda existir una mayoría absoluta para gobernar no es óbice ni mucho menos para hablar con toda la Corporación y contemos con todo el mundo, que es lo más importante en política”, aseguró el alcalde de Chiclana, quien añadió que “el próximo 17 de junio se conformará la próxima Corporación Municipal e inmediatamente nos pondremos a trabajar, aunque entremos en otro periodo electoral a nivel nacional”. “Agradecer nuevamente a las casi 13.000 personas que nos han apoyado y que han avalado el trabajo de estos cuatro años”, concluyó.