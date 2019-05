–Lleva usted apenas un mes como candidato de Ciudadanos a la Alcaldía. ¿Cómo está llevando este nuevo papel?

–Pues lo estoy llevando con mucha ilusión y con mucha entrega. Estamos escuchando a los portuenses, visitando barriadas y viendo las necesidades que tienen los vecinos, que nos reclaman que tienen que ser atendidos. A día de hoy hay muchas deficiencias y los ciudadanos no saben cómo llegar al Ayuntamiento y trasladarle la situación en que se encuentra cada barriada.

–Es usted una persona muy conocida en El Puerto, sobre todo en los círculos empresariales. ¿Qué le ha parecido a su entorno su entrada en política?

–Hay quien me ha animado, otros que no se lo esperaban y algunos que pensaban que estaba haciendo una gran labor en el mundo de las organizaciones empresariales y se creían que iba a continua ahí. Sí es cierto que es un paso valiente el incorporar personas de la sociedad civil, como está haciendo Ciudadanos, es algo que se necesita hoy en política. Nosotros estamos en contra de los políticos de carnet, que llevan toda su vida en política, y queremos gente que venga a servir y no a servirse.

–¿Ha podido elegir usted a su equipo, o ha venido determinado por el partido?

–El partido, a través de la junta directiva nacional, ha sido el que ha aprobado las listas. Son personas de la sociedad civil, no todos son de Ciudadanos, personas representativas en la ciudad. A algunos de ellos sí los he propuesto yo.

–Y en cuanto al programa, ¿quién lo ha elaborado?

–El programa se ha confeccionado entre mi equipo y yo y el partido. Es un programa para El Puerto de Santa María.

–En la presentación de la candidatura faltaron muchos de los candidatos de la lista. ¿Ha habido malestar con la elaboración de las candidaturas? De hecho, una de las candidatas ya se ha dado de baja.

–Yo, a día de hoy, no tengo conocimiento de ese malestar. Nadie me ha traslado nada al respecto del orden de la lista. Solo sé que ha habido un abandono, esa la única noticia que tengo a día de hoy. Ella presentó sus motivos y ha dado un paso al lado, por motivos personales que se respetan. Nosotros somos un equipo.

–¿Y cree que puede haber más abandonos en las próximas fechas?

–No tengo ninguna queja, somos un equipo que estamos trabajando y estamos muy ilusionados y con unas expectativas muy altas para el día 26 de mayo.

–Estas semanas está usted visitando barriadas y reuniéndose con colectivos. ¿Qué ambiente se respira entre la gente?

–El ambiente es que El Puerto necesita un cambio, la gente no está contenta con la situación actual. Un cambio que nos dicen que debe ir de la mano de Ciudadanos. Están cansasdos de promesas por parte del bipartidismo y de que se estén peleando siempre PP y PSOE. Quieren algo distinto, un partido liberal como Ciudadanos que trabaje por y para El Puerto.

–En un reciente debate en Radio Puerto saltaron chispas entre usted y el candidato del Partido Popular. ¿Se ve en un posible pacto con él?

–Ahora mismo estamos trabajando para ganar, no para hacer ningún pacto. Ellos sí estarán muy nerviosos con nosotros, pero nosotros estamos muy tranquilos, tan tranquilos que en las autonómicas fuimos el partido más votado en El Puerto y en las generales sacamos 1.500 votos más. Seguimos trabajando y no estamos nerviosos, al contrario, estamos muy ilusionados. No es momento de hablar de pactos.

–De todas formas, los pactos se decidirán a otros niveles, imagino. ¿Tiene confianza en obtener una buena representación municipal?

–En este momento lo que me planteo es seguir como estamos, haciendo un trabajo extraordinario. Estamos visitando barriadas, montando carpas y el 26 de mayo que los portuenses decidan lo mejor para El Puerto. Estoy convencido que Ciudadanos va a sacar un muy buen resultado, como ocurre cada vez que se abren las urnas, es un hecho objetivo. El 26 de mayo pasará lo mismo, habrá muchas papeletas naranjas en las urnas.

–Algunas de sus intenciones ya las han anunciado antes otros equipos sin conseguir cumplirlas, como el tener los presupuestos municipales aprobados a 31 de diciembre. ¿Por qué cree que usted sí podrá llevarlo a cabo?

–Nosotros nos estamos dedicando a no prometer, estamos escuchando las necesidades de los portuenses y cuando entremos en el Ayuntamiento trabajaremos para solventarlas. Primero apagaremos los fuegos que surjan, pero lo que no estamos haciendo son falsas promesas que después no se van a cumplir. Eso es lo que ha sucedido en El Puerto hasta ahora, y así nos ha ido. Esto es una cuestión desde hace mucho tiempo, no de estos cuatro años, políticos que prometen y después terminan su mandato y no han cumplido nada.

–Una de sus debilidades puede ser que no conoce usted la dinámica municipal.

–Cada uno tenemos nuestras ventajas y desventajas, nuestras virtudes y nuestros defectos. Yo vengo del mundo empresarial y también tengo un equipo en el que hay personas que conocen el Ayuntamiento a la perfección. Por eso nos presentamos para ser la lista más votada.

–¿Cuál cree que es el principal problema de El Puerto?

–El principal problema, sin duda es el desempleo. Hay que facilitar las licencias, las aperturas y las ayudas a los inversores, agilizar trámites porque hay casi 10.000 desempleados. Hay personas y familias que se ven obligadas a abandonar El Puerto para poder trabajar, y eso es lo que tenemos que evitar, dando facilidades y tramitaciones del siglo XXI, bajando las tasas y facilitando las cosas a los que quieren invertir en nuestra ciudad.