"En la calle notamos que nuestro mensaje está calando entre la gente"

A falta de sólo cuatro días para las elecciones municipales, y con la campaña ya en su recta final, el candidato de Ciudadanos en Chiclana, José Ángel Quintana, se muestra optimista de cara al papel que su formación desempeñará en los comicios del 26M, confiado y avalado por el apoyo que este partido ha recibido ya en las dos anteriores citas con las urnas en las que ha participado recientemente, como fueron las autonómicas de diciembre y las generales de abril, en las que Cs terminó entre las fuerzas más votadas de la ciudad.

En este sentido, Quintana asegura que "somos conscientes de que los resultados de unas elecciones no se pueden extrapolar a otras, pero el hecho de que la ciudad ya nos haya brindado su confianza de la manera que lo ha hecho tanto en las autonómicas como en las generales nos da esperanzas para pensar que contamos con el apoyo de muchos chiclaneros".

Asimismo, en relación con una campaña que ya encara su recta final, desde Ciudadanos se hace hincapié en que "aunque la campaña está siendo dura porque los rivales también lo están dando todo y tienen mucha más experiencia y recursos que nosotros, el trato directo con la gente en la calle nos está dejando una impresión muy positiva, ya que en ese contacto podemos comprobar que nuestro mensaje está calando entre los ciudadanos y que nos transmiten su apoyo y confianza".

José Ángel Quintana, candidato de Cs "Salimos a ganar y queremos un cambio de gobierno en Chiclana, pero eso depende de las urnas"

Con una lista compuesta sobre todo por personas ajenas a la política hasta ahora, desde la formación naranja se apuesta por "no prometer aquello que no podemos cumplir, como forma de hacer llegar al ciudadano un mensaje claro de compromiso y responsabilidad para con la ciudad", destaca el candidato de Cs, al tiempo que incide en la idea de contar con "un equipo sobradamente capacitado para afrontar los problemas de Chiclana y ofrecer soluciones que hasta ahora no se han puesto en práctica".

En cuestión de posibles pactos de gobierno, Quintana prefiere ser cauto y no valorar una posible alianza con una u otra formación, definiéndose como un "partido de centro, liberal y constitucionalista que no veta a nadie ni plantea líneas rojas a priori".

"Queremos un cambio de gobierno en Chiclana, pero aún es pronto para valorar la mejor fórmula, si como parte de un equipo de gobierno con varios partidos o con otras alternativas, algo que dependerá del resultado de las urnas y para lo que ya habrá tiempo cuando podamos analizar los frutos del trabajo que estamos realizando", explica el líder de Cs, al tiempo que responde a los que dicen no entender cómo se puede ser candidato de un partido a las municipales sin ser chiclanero que "a algunos se les llena la boca al hablar de que Chiclana es una ciudad que ha crecido enormemente gracias a sus ciudadanos y a la gente que llega de fuera para invertir aquí, pero parece que cuando hay que valorar otros aspectos ya no se hace de la misma forma. Yo llevo aquí con mi empresa desde el 95 y conozco la ciudad de sobra para afrontar este proyecto, por lo que no veo esa opinión como un argumento sólido sino más bien como el nerviosismo del que la usa como una estrategia política".