Rondaban las doce menos veinte de la noche del martes. El debate de los cuatro principales candidatos de las municipales en Canal Sur Televisión (Juancho Ortiz, José María González, Fran González y Domingo Villero, sentados por este orden de izquierda a derecha de las pantallas) entraba en su recta final. Y de repente, el alcaldable popular hacía saltar por los aires la campaña electoral: “Don José María González, alcalde de Cádiz, mi alcalde”, comenzaba una sorprendente intervención que finalizaba con el compromiso a partir del 26 de mayo “es que cuente conmigo si no encuentra el apoyo del PSOE”. ¿Eran esas palabras un ofrecimiento a pactar con la lista que las encuestas dan como ganadora, con un amplio margen además? ¿Se abría la puerta a un gobierno de Adelante Cádiz y el PP?

Esta posibilidad de acuerdo entre dos formaciones tan antagónicas y tan enfrentadas en estos cuatro años parece bastante improbable, por no decir imposible. Pero las declaraciones de Ortiz supusieron toda una sorpresa en el plató de Canal Sur. Tanto, que la propia moderadora (Victoria de Haro) dio paso al alcalde, tras unos segundos de silencio, con un “le lanza el guante, señor González”.

El candidato del PSOE, Fran González, tampoco escondió su sorpresa por lo ocurrido, afirmando que a Juancho Ortiz “le ha fallado el subconsciente y ya da por perdidas las elecciones”. Mientras que Domingo Villero, de Ciudadanos, llegó incluso a bromear con que ante la actitud de Ortiz “que se pone a disposición de todo el mundo, estaremos encantados desde Ciudadanos de que nos apoyen para conseguir ese Cádiz que merecemos”.

El propio alcalde de la ciudad restó credibilidad a lo expresado por el candidato del PP. “Me encantaría que fuera verdad lo que me está diciendo, pero en estos cuatro años no hemos tenido al lado al PP absolutamente para nada, más bien todo lo contrario”, expresó González.

Fuentes del Partido Popular aclaraban ayer que todo se había debido a un malentendido en las palabras utilizadas por Juancho Ortiz, que lo que quería decir es que tendía la mano a Adelante Cádiz “cuando sea alcalde”, recordando la actitud de José María González cuando tras la toma de posesión los concejales del PP salieron del Ayuntamiento “entre empujones, insultos y escupitajos”. El PP tuvo que aclarar lo ocurrido en las redes sociales, donde trasladó que los votos que reciba la candidatura de Juancho Ortiz “no servirán para mantener al señor Kichi. Ni por asomo”, insistiendo en ese mensaje de que si alcanza la Alcaldía “tenderé la mano a toda la oposición, incluido Kichi porque no soy un sectario. Quiero ser el Alcalde de todos los gaditanos”.

El pacto PP–Podemos que de repente paralizó el plató de Canal Sur por unos segundos en la noche del martes quedaba en algo efímero zanjado por los populares, sin que Adelante Cádiz –todo hay que decirlo– lo hubiera tomado por real en ningún momento.