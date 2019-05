El paro en Chiclana es la principal preocupación de un gobernante y cada formación dispone de su fórmula para intentar reducir el número de desempleados. En Chiclana el número de desempleados, según los últimos datos de abril, asciende a 10.457, una cifra aún bastante alta aunque mejor en comparación cuando acuciaba la crisis económica. Las candidaturas de la ciudad ofrecen su visión sobre este relevante asunto y piedra angular de todos los programas electorales.

Por un lado, el gobierno local liderado por el PSOE en coalición con Ganemos Chiclana redunda en la bajada de parados en Chiclana en los cuatro últimos años. Así, destaca que, respecto a mayo de 2015, momento de las elecciones municipales, el número de desempleados ha descendido en 3.156 personas, lo que supone una bajada del 23,2 por ciento. Además, recuerda que que el número de desempleados ha bajado en todos los sectores a lo largo de este periodo corporativo. En esta línea, PSOE-Ganemos hace la comparativa con el resto de municipios de más de 75.000 habitantes de la Bahía de Cádiz, destacando que Chiclana ha superado en tres puntos porcentuales la bajada de desempleo en estos últimos cuatro años, puesto que la media se ha situado en el 20,2 por ciento, mientras que el descenso en la ciudad es del 23,2 por ciento. “Todo ello teniendo en cuenta que en nuestro municipio se ha incrementado la población 2.378 personas en los cuatro últimos años”, incide.

El gobierno local confía en bajar de los 9.000 parados gracias a la temporada estival

Con este balance, PSOE-Ganemos confía en que en el mes de julio se pueda incluso bajar de los 9.000 desempleados después de 11 años. Con todo ello, ambos partidos consideran clave diversificar la economía local y seguir insistiendo en los cursos de formación y planes de empleo.

Por su lado, la formación popular de Chiclana explica que la ciudad centró hace unos años toda su actividad en la construcción, y con la caída del sector, se originó un auténtico problema. “En estos momentos, el turismo es el principal motor económico. Pero no puede confiarse toda la suerte en un mismo sector. Así, mientras se trabaja para intentar romper la estacionalidad para permitir una mayor estabilidad en el empleo para las personas que viven del mismo, es clave una apuesta por la industrialización de Chiclana”. Para ello, según el PP, “hay que eliminar trabas en la concesión de licencias, por ejemplo, y trabajar para facilitar la llegada de tejido empresarial. Nosotros lo tenemos tan claro que vamos a dividir la Delegación de Urbanismo en dos, pues en la actualidad no hay agilidad y quienes quieren invertir en Chiclana acaban aburriéndose y marchándose a otras ciudades. Además, tenemos tan claro que el empleo es una prioridad que vamos a crear la Delegación de Empresa y Comercio, para potenciar la creación de empresas, para ayudar a captar fondos, para ir de la mano en la creación de negocios y seguir con ellos durante su vida, con un apoyo continuo que permita consolidar empresas. Además, destaca que es fundamental facilitar un plan de formación continuo “que permita a los chiclaneros adaptarse a las necesidades del mercado laboral y hay que bajar impuestos”. Con todo ello, el PP afirma que Chiclana estos años “se ha colocado como una de las ciudades con más paro y mayor pobreza de España, en parte porque el alcalde, José María Román, ha subido los impuestos”.

Asimismo, Izquierda Unida se muestra muy crítico con las políticas de empleo que se han desarrollado desde el Ayuntamiento, “ya que se han limitado a dar luz verde a los planes de empleo de la Junta o a poner en marcha actividades en el centro y la costa con la intención, solo eso, de fomentar la actividad comercial, abandonando el resto de zonas de la ciudad”. Para la formación izquierdista las políticas de empleo “deben ir más allá, tanto en formación como en planes de empleo propios. Apostamos por el fomento de las cooperativas y de la industrialIzación de nuestro municipio, de potenciar del sector primario y de crear bolsas de trabajo a través de la municipalización de los servicios públicos. Es lamentable el triunfalismo con el que el Gobierno vende los datos del paro, cuando, en un ciudad en la que dependemos totalmente del turismo”. También denuncia que “no se ha luchado lo más mínimo por la mejora de las condiciones de los trabajadores del sector de la hostelería poniendo en marcha, de una vez por todas, una mesa por el empleo. Cada vez hay más contratos, pero con mayor precariedad y con menor estabilidad”.

La opinión de Podemos al respecto se centra en la que la ciudad necesita un cambio de modelo productivo, “el turismo está muy bien, pero está estrechamente vinculado con la estacionalidad y la precariedad laboral. La única manera de superarlo es buscar algo que nos permita crear un empleo sostenible y sostenido”. La formación morada se compromete a generar planes de empleo y formación, “pero también vamos a crear una bolsa de empleo que no esté sujeta al clientelismo político, por justicia social. Además vamos a crear una Mesa por el Empleo que tenga colaboración social que se dedique a cuidar esta realidad, apoyado por una Oficina Precaria que se dedique a asesorar y sostener a la gente que esté viviendo situaciones de precariedad y explotación, no nos podemos poner de perfil”. “Sabemos -añade- que el autoempleo es fundamental, por lo que queremos crear una ventanilla única que facilite que la gente pueda emprender, así como microcréditos para PYMES y autónomos con proyectos sostenibles sociales y económicamente, la falta de recursos no puede impedir que crezca nuestra economía local”.

Por su parte, desde Ciudadanos se indica que entre todos los municipios con al menos 40.000 habitantes, “Chiclana es la quinta ciudad con más paro de España. Los datos son objetivos y contundentes. No nos podemos permitir 4 años más sin dar solución al problema del desempleo. Señala que el paro baja dinamizando la economía, “haciendo que el dinero se mueva, y estimulando la creación de nuevos negocios". En conclusión, desde Ciudadanos "nos centraremos en facilitar las condiciones de desarrollo empresarial para inversores, empresas existentes y emprendedores, con el objetivo de incrementar el atractivo de Chiclana como destino empresarial, así como potenciando el turismo, el comercio, la construcción… y haciendo que crezcan y se muevan todas la empresas de servicios que trabajan en torno a éstos, si creemos y trabajamos en la desestacionalización del turismo, también lo hacemos en la del paro, que no sólo baje en Semana Santa o verano sino que sea una realidad a lo largo del año”. Además, Ciudadanos reseña que las políticas públicas de empleo son competencia de la Junta de Andalucía. “Desde el Ayuntamiento, conseguiremos la complicidad institucional necesaria para desarrollar planes de inserción y de formación útil y adaptada a las necesidades de nuestro mercado laboral, considerando también otras iniciativas relacionadas que puedan surgir de otras instituciones, como Diputación o Gobierno Central”.

Por su lado, desde la formación Igualdad Real (Igre) ve necesario crear la Oficina Municipal de Lucha contra la explotación y el fraude Laboral, dotándolos de los medios necesarios para dar servicio a los trabajadores, así como la implantación de un Plan Estratégico de Inspección de Trabajo y Seguridad Social para combatir el empleo sumergido. También propone reestructurar los cursos o talleres impartidos por el Ayuntamiento en materia de formación y para el empleo, “adaptándolo a las necesidades reales de nuestro municipio, eliminando los cursos carentes de utilidad”.