–Aparte de la gestión ¿Qué dos aspectos destaca del período corporativo a punto de finalizar?

–En los plenos municipales se vivían con anterioridad situaciones difíciles, lamentables y hasta bochornosas. Ya se acabó con la crispación. Creo que en este periodo corporativo se ha respirado un buen clima, algo que he agradecido a los miembros de la corporación, porque desde el principio he tratado que se pusieran las pautas para que todo discurriera en los cauces normales. Yo no quería que Chiclana fuera noticia por dar distintos espectáculos. Y, por otro lado, en cuanto a la calle ha habido muchísima conversación y diálogo, de manera presencial y, algo muy importante, a través de las redes sociales desde donde he descubierto la cantidad de gestiones que se pueden realizar de pequeños arreglos del día a día de los ciudadanos. En resumen, lo dos aspectos más relevantes han sido que dentro del Ayuntamiento existe convivencia política y fuera mucho diálogo con la gente.

–¿Qué conclusiones saca después de estos últimos cuatro años como alcalde?

–Pienso que globalmente me siento satisfecho con lo realizado en materia de gestión. Cuando miro muchas de las cosas que se querían hacer veo que se han producido avances muy importante ya sea en el Ayuntamiento, en infraestructuras y, sobre todo, hay muchos proyectos que ya están financiados y redactados. La próxima corporación municipal va a tener mucho trabajo porque va a tener mucho dinero para invertir en la ciudad. Hablamos de 50 millones de las administraciones públicas más una cantidad similar en inversiones privadas.

–¿A qué delegado de su equipo de gobierno valora más?

–Cuando entraron a formar parte del gobierno les dije que conformábamos un equipo en el que cada uno venía a representar un espacio, un territorio. Lo que quería es cada concejal siguiera perteneciendo al mundo del que procedía. Así, creo que este gobierno ha tenido como virtud tener gente de muy distintas edades que han cubierto todos los espacios de vida.

–¿Y qué concejal de la oposición es el mejor valorado por usted?

–Lo he dicho varias veces. Ana Rodríguez (IU) ha sido una mujer que ha madurado mucho en los plenos de estos últimos años y ha sido una persona muy consecuente en muchos momentos para con la ciudad. Y eso es de agradecer en un partido como Izquierda Unida que en ocasiones se encuentran con dificultades desde la ideología y desde una posición para llegar a acuerdos. Seguro que esta formación estará lamentando no haber entrado a formar parte del gobierno que le ofrecí en su momento y, a pesar de ello, Ana ha ayudado a la gobernabilidad de la ciudad. Eso hay que reconocerlo.

–¿Y el menos cercano?–Las personas somos sensaciones, estados anímicos y carácter. Seguro que hay personas que siendo más alejada, pueden haber hecho muchísimo esfuerzo y en cambio quedan como distantes. Por contra hay otras que son muy abiertas y extrovertidas y quizás sean más distantes de lo que uno se cree.

–¿Con qué partido no pactarías?

–No pactaría con aquellos que no respetan la igualdad. No obstante, tengo confianza de alcanzar un gobierno en solitario. Mis sensaciones son positivas porque hablo con mucha gente. Dicho esto, estoy encantado de sentarme con todos aquellos que, hablando sobre el proyecto de Chiclana, podamos cerrar unas grandes líneas para que la ciudad avance. Como ya he comentado, en los próximos años habrá muchas inversiones y para que los proyectos salgan adelante es clave llegar a consensos. En este sentido, se han alcanzado consensos en cuanto al proyecto del yacimiento fenicio, respecto a Sancti Petri y también es importante que se vaya avanzando en otros proyectos como el plan especial del casco histórico, donde son fundamentales las zonas de La Longuera, Las Albinas, el campo de fútbol y el entorno del río. En resumen, la Chiclana de los aparcamientos que potencie la cultura, el comercio y la hostelería en el centro.

–¿Qué opina del papel de la oposición en estos últimos cuatro años?

–Se han producido distintos momentos. Por ejemplo, Por Chiclana Sí Se Puede, desde mi punto de vista, no ha aprovechado la oportunidad que tenía para haber aportado para sumar y se ha posicionado como un grupo que no ha querido implicarse para que Chiclana avanzara. IU ha tenido distintos momentos, pero como ya he dicho, se implicó para que la ciudad funcionara. Y, por otra parte, el PP creo que ha estado disperso. En algunas ocasiones lo he tenido que calificar como un partido radical porque no ha estado a la altura de las circunstancias en cuanto a una agrupación con una representación inicial de ocho concejales, aunque después se haya quedado con seis. En teoría estaba destinado a ser la alternativa de gobierno; sin embargo, ha parecido como un grupo menor como si se tratara de Por Chiclana Sí Puede. No se han comprometido con hitos importantes para la ciudad que hubiesen supuesto que el PP fuera interpretado como un partido responsable.

–¿Cómo ha vivido esta campaña a punto de concluir?

–Las campañas electorales son siempre agotadoras. Se ha desarrollado con buena línea y ha sido distinta a todas las anteriores, ya sea como candidato o como las que he dirigido como partido desde el PSOE cuando Manuel Jiménez Barrios era el cabeza de lista. Distinta porque algunos podrían pensar que no estábamos en campaña. No hemos vivido esos puntos fricción y desagradables que en otros momentos se han producido. Eso ha sido fruto de todo lo que se ha ido sembrando estos últimos cuatro años. Siempre en política hay cosas que se pueden decir y criticar, pero son cosas que pueden llegar a distorsionar la calma. Yo he pretendido que se trabajara duro y fuerte, pero que se hiciera con tranquilidad para que todo avance con normalidad. Una vez más tengo que traer a la memoria que años atrás se originaron situaciones que Chiclana no merecía.