El 26 de mayo es la fecha señalada para que la ciudadanía elija a su alcalde para los próximos cuatro años. En Chiclana se presentan un total de nueve candidatos que aspiran al sillón de la Alcaldía, desde donde se decidirá buena parte del futuro de la localidad. Las distintas formaciones que concurren a estos comicios en el municipio chiclanero ya calientan motores para una nueva campaña electoral que se avecina intensa por parte de las agrupaciones políticas con el objetivo de captar al mayor número de votantes posibles.

De esta manera, los nueve partidos que lucharán en Chiclana por el poder municipal son el Partido Socialista Obrero Español, Partido Popular, Izquierda Unida, Ganemos, Podemos, Ciudadanos, Vox, Igualdad Real (IGRE) y Escaños En Blanco (EB).

Entre los nueve candidaturas, José María Román Guerrero por el PSOE Chiclana parte en principio como favorito de estas elecciones municipales, aunque en una cita electoral nadie se puede dar como ganador. Actual alcalde con 61 años y de profesión biólogo, el candidato socialista espera obtener el máximo respaldo de los chiclaneros y una de sus principales metas es superar el número de votos que logró en 2015 con 11 concejales. Ahora espera alcanzar como mínimo los 13 escaños y, de este modo, obtener la mayoría para gobernar con comodidad en Chiclana. Además, le avala su experiencia, ya que ha disputado y ganador en varias ocasiones la Alcaldía y es el único que repite candidatura en estas próximas elecciones.

Por su parte, el concejal y portavoz del PP Andrés Núñez lidera la lista de esta formación en Chiclana y, al igual que el resto de candidatos, es la primera vez que se presenta como alcaldable. Sucesor del ex alcalde Ernesto Marín, el candidato popular afronta una dura batalla, ya que además del PSOE también se tiene que enfrentar a otros enemigos políticos como Ciudadanos y Vox que podrían descontarles votos. En 2015, el PP obtuvo 8 concejales, si bien dos de ellos (Stefan Schauer y Nicolás Aragón) abandonaron el partido y quedaron con seis ya que ambos no entregaron su acta de concejal. No obstante, Núñez, con 37 años y de profesión abogado, se presenta con un equipo de renovado para darle la vuelta a los últimos marcadores electorales de las elecciones generales y andaluzas que no le han sido muy favorables.

En cuanto a Izquierda Unida, Roberto Palmero Montero pugnará por la Alcaldía de Chiclana al encabezar la lista por este partido tras anunciar Ana Rodríguez que no se presentaría a las elecciones municipales. Palmero, diseñador de 33 años y actual concejal, se ve ahora con la responsabilidad de obtener una buena cosecha de votos en la próxima cita del 26 de mayo. Esta formación izquierdista obtuvo tres concejales en 2015, un resultado bastante bueno para los tiempos que corrían. Ahora aspira a superar este número de concejales, si bien y al igual que el bloque de la derecha uno de sus principales rivales es Podemos, agrupación con la que no confluye para presentarse a estas elecciones. Palmero fue elegido alcaldabe de IU en una asamblea de militantes que le otorgó apoyo en su totalidad.

Adríán Sánchez Barea es otro de los aspirantes al sillón de la Alcaldía por la formación Ganemos Chiclana. Licenciado en Ciencias Ambientales y de 32 años, se perfila como uno de los rivales a batir en estas elecciones. Su cargo como delegado municipal de Fomento, fruto delacuerdo de gobierno con el PSOE, le ha proporcionado experiencia municipal y, sobre todo, que sea más conocido que algunos de sus rivales políticos. Con un concejal en las elecciones municipales de hace cuatro años, este partido se ha consolidado desde que se constituyera en 2015.

Por su lado, Jorge Guerrero Valle será el alcaldable de Podemos. El más joven de los candidatos con 29 años y licenciado en historia da el paso como aspirante a la Alcaldía por esta agrupación morada cuyo brazo político en el Ayuntamiento ha sido Por Chiclana Sí Se Puede (PCSSP) con Daniel Martín al frente. Guerrero obtuvo el pasado febrero el respaldo por la Asamblea Ciudadana de Podemos con el 90% de los apoyos y en el acto público celebrado recientemente en el local 'El Maridaje' transmitió que adquiere el compromiso de candidato con con “responsabilidad e ilusión”.

Otro de las candidaturas que irrumpe con fuerza es la de Ciudadanos con José Ángel Quintana Macías en el puesto número uno de la formación naranja. Empresario chiclanero técnico especialista en publicidad y marketing de 49 años, espera romper la baraja en estas elecciones municipales, ya que su partido ha subido enteros a tenor de los excelentes resultados en las elecciones generales y andaluzas. Quintana ya ha expuesto su carta de presentación al señalar que luchará para ser alcalde de Chiclana y que su partido echará toda la carne en el asador durante la campaña electoral.

Otro de los partidos aspirantes a la Alcaldía de Chiclana es Vox, formación con Susana Candón Canales a la cabeza. De 51 años y agente inmobiliaria, la alcaldable por este partido es otra de las desconocidas por la mayoría de la ciudadanía ya que hasta hace poco se reveló su nombre como candidata por esta agrupación política que ha experimentado un subidón en las últimas citas electorales.

Asimismo, David Sierra Segura, abogado de 39 años, se presenta como cabeza de lista de la formación Igualdad Real (IGRE), una formación que nació hace dos años con el objetivo “de alcanzar la verdadera igualdad dentro del ámbito familiar”, según explica el alcaldable de esta formación desde la cuenta de facebook. Ya por último, la formación Escaños en Blanco tendrá como alcaldable a Juan José Sánchez Romero, responsable del movimiento de afectados por la hipoteca y contra los desahucios de 60 años y ejerce la carpintería.