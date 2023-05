Javier Botella (Unión Portuense): “Germán Beardo no ha terminado el parking por motivos electorales"

Javier Botella es concejal del Ayuntamiento portuense desde 2015. Llegó al tripartito de la mano de Levantemos El Puerto pero tras la ruptura del pacto y su salida de aquel proyecto fundó una nueva agrupación de electores, Unión Portuense, con la que consiguió entrar en la Corporación como edil de la oposición en las elecciones de 2019. En estos años su marca se ha afianzado y aspira a multiplicar los votos conseguidos entonces, con un proyecto municipalista en el que tiene puestas muchas esperanzas.

–¿Qué balance realiza de este mandato en El Puerto?

–Muy pobre. No solo por la falta de gestión, sino por las malas formas, déspotas y chulescas, del gobierno. La ciudad ha sufrido pero nosotros, que lo hemos visto de cerca, creemos que este gobierno no representa al Partido Popular.

–En 2019 fue un éxito acceder al Ayuntamiento, con un concejal. ¿Cuál es ahora su objetivo?

–El objetivo es gobernar. Tenemos muy buenas expectativas, se nota en la calle, se nota en el miedo que tienen algunos, con ataques viscerales y noticias falsas, y eso nos da mucha confianza. Tenemos claro que vamos a crecer mucho y nuestro objetivo es poder llegar al gobierno.

–Ha reunido una candidatura muy completa, con perfiles muy variados. ¿Por qué deben los votantes confiar en ustedes?

–El principal motivo, es por el ejemplo. Los perfiles que presentamos son conocidos por su profesionalidad en sus ámbitos, pero también por su conocimiento de la administración local. Saben a lo que se enfrentan, somos muy realistas sobre la vorágine que significa este ayuntamiento.

–Hay quien le reprocha su pasado en Levantemos, una formación de izquierdas. ¿Qué les diría?

–Yo estoy muy orgulloso. El que quiera que me saque datos y trate de empatarlo. Levantemos era una agrupación municipalista y los hechos son que en menos de un año salieron los únicos presupuestos realizados en tiempo y forma en la historia de la ciudad, se consiguió la Edusi, se pagaban las subvenciones...Yo acabé con los reparos a las facturas siendo concejal de Economía. Siempre hemos defendido la transversalidad del proyecto. Si para atacarme solo me pueden achacar un disfraz en Carnavales, pues es todo un orgullo.

–El municipalismo tuvo su pico más alto en El Puerto con Independientes Portuenses. ¿Cree que los votantes se identificarán de nuevo con esa línea?

–Sí que hay una corriente de desafección de los grandes partidos nacionales. Lo bonito de las elecciones municipales son las personas, es lo más cercano a la ciudadanía. Además al ser una agrupación de electores nos ponemos cortafuegos y eso hace que demos ejemplo con hechos de que venimos a defender los intereses de los portuenses. Así lo hemos demostrado también a lo largo de este mandato. Somos la formación que más ha votado a favor mociones constructivas en los plenos, y también somos los que más votos a favor hemos recibido en nuestras propuestas, son datos que están ahí en las actas de los plenos.

–Al alcalde, Germán Beardo, se le reprocha el uso a su favor de las redes sociales, pero usted también es un experto. ¿Qué diferencias hay entre un caso y otro?

–No tiene nada que ver. El alcalde es un experto en marketing de distracción y desinformación. Mis redes sociales son todo lo contrario, son pedagógicas, informativas. Yo me esfuerzo en explicar los grises de cualquier cuestión, porque no hay nada blanco ni negro. Y otra cuestión son las formas. Yo en mis redes sociales soy yo mismo, y si alguien viene ofendiendo no le hago la pelota, simplemente le respondo. Pero el alcalde me tiene bloqueado y eso lo que demuestra es miedo y una falta apabullante de carácter democrático.

–El anterior gobierno estuvo en contra del proyecto de los parkings, pero este lo ha rematado. ¿Pagará la ciudad las consecuencias?

–El alcalde dijo en muchas ocasiones que ese proyecto no nos iba a costar ni un céntimo. Él sabe que esto habrá que pagarlo dentro de muchos años, cuando él ya esté en Sevilla o en Madrid, y no le importa mentir a la cara a los ciudadanos. El parking se firmó en 2013 con Germán Beardo siendo consejero de Impulsa, y el que más meses lo ha tenido parado ha sido él, siendo además el que ha tomado la decisión de no hacerlo. Ha sido además una decisión totalmente electoral. Terminar el aparcamiento costaba siete millones de euros. Beardo creyó que iba a conseguir un inversor pero este no llegó y la única alternativa era que lo terminase el propio Ayuntamiento. Se podía haber hecho perfectamente, pero el plazo no daba para terminar la obra antes de las elecciones. Beardo ha decidido hipotecar más de 15 millones de euros solo por intereses electorales, por eso decidió cerrarlo unilateralmente.

–Dígame alguna de sus propuestas estrella.

–La mejor propuesta es nuestro equipo. Tenemos muchas propuestas llamativas en Cultura, Bienestar Social o Medio Ambiente. Queremos abrir el teatro a los portuenses, tenemos clara la implantación de un circuito de carriles bici por toda la ciudad... pero lo más importante son las personas que llevamos, porque serán las que hagan funcionar las distintas áreas. Hay que recuperar el contacto con las asociaciones, eso es lo que la ciudad necesita. Hay cosas del modelo de ciudad que todos tenemos claras, como el desarrollo del río, es algo que todos sabemos desde hace años. De hecho la subvención de la Edusi la conseguimos nosotros en 2015 pero esa idea ya venía de muy atrás. Al final lo que se necesita es gente capaz de sacar adelante las cosas.

–¿Cree que puede ser la llave del nuevo gobierno?

–Creo que vamos a necesitar llave, a nosotros nos van a venir a buscar.