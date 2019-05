Antonio Romero repetirá como Alcalde de Puerto Real

Antonio Romero Alfaro, trabajador social de 44 años, y actual regidor de Puerto Real, volverá a ser Alcalde de la Villa los próximos cuatro años. Lo decidió este domingo el electorado de la ciudad que aupó a la candidatura de Adelante Puerto Real a lo más alto.

La coalición de Podemos e Izquierda Unida fue un éxito y logró el respaldo de 6.292 personas (33,84% de los votos), prácticamente los mismos sufragios que ambas formaciones lograron hace cuatro años cuando acudieron a las elecciones por separado.

Así, la primera conclusión a la que se llegaba ayer en la sede de campaña de la formación de izquierdas es que “no lo habremos hecho tan mal en esta legislatura”. Desde luego factura no le ha pasado. Todo ese peso recayó en Equo que sí vio reducida considerablemente su presencia en el nuevo Ayuntamiento. Por ello, una de las primeras palabras de Antonio Romero, fueron para sus ex compañeros de Gobierno. “Nos da mucha pena Equo que ha sido un aliado potente en estos cuatro años, pero estamos muy contentos con nuestros resultados y con que la derecha, que representa el Partido Popular y Vox, se haya quedado una vez mas fuera de la corporación”, dijo.

l triunfo de las nuevas siglas lo achacó Romero al “excelente trabajo que todo el equipo ha hecho durante la campaña. Un trabajo duro que nos anima a seguir por esta senda”. Y en vista de lo logrado, no tuvo más que felicitarse por haber dado el paso en esta confluencia de izquierdas.

“La relación con Izquierda Unida ha sido tan positiva que no nos ha hecho más que crecer a todos, y ahora somos uno: Adelante Puerto Real”, gritaba Romero con entusiasmo mientras el resto de compañeros aplaudía y descorchaban las primeras botellas para brindar por otros cuatro años al frente del Ayuntamiento.

Para Antonio Romero esta unión han sido tan fundamental que de no haberse producido, probablemente hubiese estado siguiendo los resultados desde el sofá de su casa. “Unirnos fue un acierto. Mi gente sabe que si yo sigo aquí es por la confluencia. Ahora, con IU, somos como hermanos”.

Si en la noche electoral quedó claro algo es que Romero será alcalde de Puerto Real otros cuatro años más. “La forma ya se verá”, apuntó, sin querer hablar de futuras coaliciones. “El PSOE deberá decidir qué hacer. Hay pactos que son antinatura”, expresaba Romero sabiendo que el PSOE ya había cerrado la puerta a un posible acuerdo con Andalucía por Sí, la única opción matemática de que él no sea quien presida el salón de plenos.

En la sede de izquierda Unida, en la calle De la Plaza, donde habían establecido su local de campaña y desde donde estaban siguiendo los resultados, además de los militantes estaba la familia de Romero. A ellos también se dirigió casi pidiendo disculpas de antemano. “Nada, otros cuatro años más”.

Antes de que la fiesta fuese a más, Romero se puso serio para hablar de futuro, pero en este caso el del municipio. “En la legislatura que hoy acaba hemos puesto los pilares de proyectos muy importantes que tenemos que culminar. Hemos puesto en marcha políticas que deben de continuar en el ayuntamiento y estamos dispuestos a trabajar para que así sea. Lo vamos a hacer con un grupo renovado, con nuevas ideas que estoy seguro que van a aportar lo mejor de sí para construir el Puerto Real que queremos”, finalizó.

Ahora se incorporarán al Ayuntamiento, dentro de Adelante Puerto Real, cinco concejales de Podemos (Antonio Romero, Ascen Ruiz, José Montilla, Fátima Pontones y Mario García) y tres de Izquierda Unida (José Alfaro, Aurora Salvador y Ana Vinelli).