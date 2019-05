–¿Qué sensaciones tiene de cara al 26–M?

–Creo que las elecciones tienen que suponer un punto de inflexión claro ante lo que es el gobierno de Cádiz, no podemos seguir cuatro años más con oportunidades perdidas, no se puede permitir la ciudad ese lujo. Y lo que esperamos es que Ciudadanos pueda estar en ese nuevo gobierno. A mí me encantaría ser el alcalde de Cádiz y poner en marcha todos los proyectos, no sólo los que estamos proponiendo, sino los que han quedado pendientes de desarrollar.

–Han pasado varias semanas desde su salto a la política, ¿se ha arrepentido en algún momento de la decisión?

–Ahora al responder al Trivial (ríe, en relación a las preguntas de ¿Cuánto sabe de Cádiz?).

–Se le achaca ser el candidato más ‘verde’, el que está menos experimentado en materia política y municipal. ¿Cómo lo ve?

–Si la inexperiencia es participar activamente en política, efectivamente soy el más verde. Pero si nos referimos a cuestiones de gestión, de representación de colectivos, a cuestión empresarial y representación de ámbito empresarial, ámbito de gestión, de empresas, de creación de empleo en Cádiz y todas las cuestiones que debería tener cualquier político que entre en política, ya sería otro cantar.

–¿Es entonces un problema o una virtud el hecho de que ni usted ni su equipo tengan experiencia?

–Es una virtud, totalmente. Porque si bien no tenemos esa experiencia de haber participado en los plenos, realmente lo que visualizamos los ciudadanos desde la calle a través de los plenos no es el mejor ejemplo de lo que debería ser la política. La política tiene que ser otra cosa, tiene que ayudar al consenso entre fuerzas de diferente signo, porque de la política se esperan soluciones. Le puedo decir que ver los plenos por la tele ha sido una de las cuestiones que me ha animado a entrar en política. Ypor otra parte, sí debo decir que llevo más de una década teniendo reuniones con representantes del ámbito político local, provincial, autonómico y estatal. Sé perfectamente qué puedo esperar y qué no de los políticos. Por eso me veo movido a participar de manera temporal en política.

–Habla de temporalidad, ¿tiene claro cuánto tiempo va a estar en política?

–Yo quiero participar en la construcción de ese Cádiz que todos queremos. Creo que hay que dar un paso adelante, ser implicado con la sociedad. Y eso es lo que estoy haciendo, después de una carrera profesional muy activa. A la política hay que venir con los deberes hechos previamente; es muy complicado generar empleo y oportunidades si no se ha hecho eso de manera previa.

–¿Pero se marca algún límite de permanencia en política?

–No me marco ningún período. Sé que quiero que sea temporal porque no soy político. Vengo de la sociedad civil para participar temporalmente en política y luego retirarme gustosamente a seguir con mi actividad profesional.

–¿Qué propuestas destaca de las que Ciudadanos presenta a estas elecciones?

–En primer lugar que vamos a dinamizar todo lo relacionado con la economía de una manera muy clara: fomentando a través de iniciativas públicas o mediante cooperación público–privada todas las cuestiones que llevan paradas decenas de años. No podemos permitirnos tener solares sin uso, la Zona Franca llena de matojos, el patrimonio histórico sin cuidar, museos cerrados en días de fiesta... Queremos utilizar todas las armas que tienen los gaditanos para generar economía y con ello perspectiva para que Cádiz sea una ciudad donde trabajar, donde vivir y que tenga futuro y no pierda constantemente habitantes; que sea capaz de captar las necesidades de nuestros jóvenes, que tanta falta nos hacen.

–¿Qué me puede decir del equipo que le acompaña?

–Nadie se ha criado en política, todos son profesionales con una carrera destacada, hay gente del ámbito empresarial que conocen de manera clara los problemas, las barreras y las faltas de solución que desde distintas administraciones se ha venido dando; y en definitiva son gente normal con capacidad de gestión, que es lo que necesita Cádiz. Cádiz no puede permitirse más ideas felices que incluso se plasmen en acuerdos y que luego no aparecen en la sociedad.

–Hablemos de pactos. ¿Con quién o quiénes están dispuestos a hablar a partir del domingo y con quién o quiénes no lo harán?

–Estamos dispuestos a sentarnos con todo el que tenga claro el proyecto de Cádiz a corto y medio plazo, con gente que nos enseñe propuestas coherentes con lo que nosotros pensamos; y a partir de ahí, quien queremos que gane el 27 de mayo es el gaditano, y no ningún partido político concreto.

–En estos días se ha hablado de un posible acuerdo entre PSOE y Ciudadanos para que José María González no repita de alcalde y sí lo sea Fran González. ¿Estaría usted dispuesto a ello?

–Veamos qué dicen los gaditanos con la expresión de su voto, y cuando sepamos lo que los gaditanos quieren, actuaremos en consecuencia. En ese aspecto no ponemos ningún tipo de línea roja, más allá de la credibilidad y la prosperidad para Cádiz.

–¿Qué viene a aportar el Ciudadanos de Domingo Villero en estos cuatro años?

–Lo principal es que las cosas que se hablen al final lleguen a la sociedad, que se traduzcan en iniciativas concretas, que se implementen como decimos en Ingeniería. Las cosas tienen que suceder, al final las mejores ideas son las que suceden, y en Cádiz hay muy buenas ideas pero sucede muy poco, y lleva pasando desde hace decenas de años. Ya vimos lo que pasó con el bipartidismo que ha gobernado, ahora sabemos lo que pasa con el populismo y nosotros lo que queremos es que las políticas lleguen a las persona de a pie. Esa será nuestra máxima aportación, además de la experiencia del equipo, de personas que viven y tienen su actividad profesional en Cádiz y que han demostrado algo en los terrenos en los que se mueven.

–¿Y qué opinión le merece el papel de Ciudadanos en estos últimos cuatro años en el Ayuntamiento?

–Ha hecho un buen papel, ha trabajado de manera activa. La clara expresión es que hay muchas iniciativas en los plenos, aunque por desgracia no se han llevado luego a los gaditanos. Ha habido un equipo muy bueno en estos cuatro años, aunque injustamente aparecen sólo las cabezas visibles. Ese es el gran éxito de Ciudadanos, que hay equipo y que las personas pueden cambiar y tener distinta representación.

–¿Con qué resultado quedará satisfecho el domingo?

–Me encantaría ser el alcalde de Cádiz. Yo el domingo quiero ser el alcalde de Cádiz, esa es mi aspiración.